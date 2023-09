Alba Virgen Montes prevé condicionamiento a agricultores sinaloenses por falta de agua

Culiacán, Sin.- Derivado de las escasas lluvias en Sinaloa, la diputada Alba Virgen Montes Álvarez, del Partido Sinaloense, prevé que se condicione a los agricultores en cuanto a la cantidad de hectáreas que van a sembrar.

La legisladora explicó que el programa de bombardeo de nubes no ha resultado en precipitaciones, por lo que las presas aún no se han llenado.

También puedes leer: ¿Por qué no llueve en Culiacán? Juan Espinosa Luna te lo explica

El tema de la falta de agua fue abordado en un reportaje de El Sol de Sinaloa, en el cual se expone que para estas fechas, las obras hidráulicas ya presentaban niveles superiores al 70% en 2022, mientras que actualmente apenas superan el 30%.

"Se determina el número de porcentajes de siembras conforme al número del porcentaje de agua que hay en las presas, y ahora es lamentable porque no sabemos qué va a pasar con los agricultores. Además, no les han pagado a muchos y aún deben la cosecha anterior. No han recibido el pago. ¿Cómo van a empezar un ciclo donde tampoco habrá agua? Los van a acondicionar, porque les van a decir que sembrar es lo que van a poner en práctica por el ahorro del agua", expuso.

Montes Álvarez prevé que la falta de agua también afectará a la población urbana, como Culiacán.

Es importante señalar que en la nota de esta casa editorial se entrevistó al geofísico Juan Espinoza Luna, quien explicó la existencia de un fenómeno meteorológico inédito que ocasiona la falta de lluvias.

Políticas

La diputada reconoció que al Congreso local le hace falta trabajar en políticas públicas que busquen cuidar el agua.