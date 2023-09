Por escasez de agua, en Sinaloa solo se cultivarán 300 mil hectáreas de maíz en 2024

Culiacán, Sin.- La falta de lluvia en Sinaloa podría llevar a que en el próximo ciclo agrícola solo se siembren 300 mil hectáreas de maíz, consideró el gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal explicó que las presas se encuentran al 29% de su capacidad, comparando este porcentaje con el del año pasado, ya que las obras hidráulicas, para estas fechas en el 2022, estaban llenas hasta en un 70%.

Bajo estas condiciones, Rocha Moya declaró que es necesario implementar programas de siembra más restrictivos.

"No tenemos agua suficiente para regar 520 mil hectáreas en septiembre, lo que tenemos actualmente apenas alcanza para 300 mil hectáreas. Aún no sabemos exactamente qué sucederá, pero sí sabemos que estaremos obligados a realizar un programa de siembra más ajustado, por muchas razones, no solo debido al problema de la comercialización, sino también al problema del agua”.

Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

El clima

Algunos expertos, como el geofísico Juan Espinosa Luna, atribuyen la falta de lluvia a un fenómeno meteorológico inédito, el cual ocasiona que el agua de los océanos no se evapore, ya que solo calienta la parte superior de los mares.

Además, explicó que, a pesar de la formación de nubes en el cielo del estado, estas terminan dispersándose sin causar precipitaciones.

No obstante, dijo que en octubre podría presentarse algún fenómeno meteorológico que ocasione lluvias.

"Estamos desfasados aproximadamente un mes, pero lo mejor que podría suceder es que ocurra algún fenómeno para que llegue agua a las presas y alcancen un nivel aceptable, de lo contrario, esto podría convertirse en una crisis", explicó.