Agua para el campo, piden comuneros de La Noria a López Obrador

Mazatlán, Sin.- La ganadería es la principal fuente de empleo para los habitantes de la comunidad de La Noria, sin agua para sus cultivos y agraviado por la sequía de este año, tuvieron muy mala temporada de cosecha, pero no solo eso, sino que también han perdido parte se su ganado ante la falta de alimento y agua.

Al enterarse que este día, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asistiría a la presa Picachos, decidieron acudir para expresar su petición.

José Luis Salas, ejidatario afectado, comentó que ya no saben ni cómo hacer para seguir alimentando a su ganado, por lo que muchos ejidatarios han estado considerando en vender sus animales y emigrar a otros lugares en busca de mejores oportunidades.

"No tenemos ya como hacerles para mantener a los animales, se nos están muriendo, no tenemos como hacerle para sembrar pastura, toda la gente se está yendo, vendiendo a los animales porque no podemos con ellos", comentó.

Aquí el agua se está desperdiciando, dice, y se cuestiona cómo es posible que, estando la presa tan cerca de sus tierras, no puedan tener acceso al vital líquido.





Foto: Rolando Salazar│ El Sol De Mazatlán





Toda la vida, desde que tengo uso de razón hemos estado batallando y está cerquita, no crea que es un imposible, no están muy lejos nuestras tierras José Luis Salas





Maíz, frijol, pastura y forrajes para el ganado, es lo que siembran los ejidatarios; sin embargo este año con una temporada de lluvia seca, les fue muy mal.

"Este año nos fue, mal, mal, mal nos ha ido, mucha perdida de animales, no hubo pastura, forrajes, no hubo nada, lo que invertimos ya se perdió", expresó.

El señor Salas, añadió que es la primera vez que se acercan a pedir el apoyo, pero lo hacen con tal urgencia pues es el sustento de, por lo menos, alrededor de 300 familias.

Foto: Rolando Salazar│ El Sol De Mazatlán

"A nosotros nunca nos llega un apoyo del gobierno, nada más escuchamos por ahí que están dando, pero a nosotros nos tienen en el abandono", añadió.

Los ejidatarios, estuvieron desde temprano esperando la llegada de López Obrador, pese a esto no tuvieron éxito, ya que el mandatario ejecutivo no se acercó a escuchar a su petición.





















