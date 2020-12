Síndica Procuradora busca que se cumpla la ley

Mazatlán, Sin.- La Síndica Procuradora, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, dice sentirse satisfecha con el fallo que emitió el Tribunal Electoral de Sinaloa el día martes 2 de diciembre, en el que sentencia a Luis Guillermo Benítez Torres, presidente municipal de Mazatlán, por ejercer violencia política hacia la funcionaría, al no tomarla en cuenta para renovar al titular del Órgano Interno de Control el pasado mes de octubre y en el que se ratificó a Rafael Padilla Díaz, a pesar de que ella no lo propuso, como es su facultad.

"Ya se dio este fallo y estoy satisfecha por ello, porque nos va permitir, espero que así sea, y los convoco a mis compañeros regidores y al presidente municipal a trabajar en equipo, revisar que se estén haciendo bien las cosas", dijo.

Los motivos que la llevaron a interponer tal demanda fue que en aquella Sesión Extraordinaria de Cabildo número 25 se pasó por encima de la ley al obstruir sus atribuciones y el ejercicio de su función como Síndica Procuradora.

"En la reunión donde se dio el cambio del Órgano Interno de Control, yo les dije que estaban pasando por encima de la ley y es por eso que yo hice la denuncia, de que seguía la obstrucción, seguía la violencia en razón de género y por obstruir mis atribuciones, el ejercicio de mi función como Síndica Procuradora, yo lo lleve y afortunadamente ayer se dio el fallo", mencionó.

En cuanto a qué si se tendrá que reponer el proceso que ya se había hecho para nombrar al nuevo titular del Órgano Interno de Control, ahora sí haciendo uso pleno de sus facultades legales, señaló que está a la espera de que le llegue la notificación y revisar a fondo lo que dictaminó el Tribunal en el fallo para ver si viene estipulado que se reponga el proceso.

"Estoy esperando primero a que me notifiquen y si en el fallo viene que se reponga el proceso, que nos regresemos, pues lo vamos hacer y que me permitan, como la ley dice, que yo sea quien proponga, así como lo hicimos. Hicimos un proceso, se involucraron regidores, me acompañaron en el proceso y a la hora de votar, pues ahí fue donde flaquearon", señaló.

















