Agricultores del sur de Sinaloa protegen sus siembras del frío

Mazatlán, Sin.- Con acciones como fogatas y humedeciendo la tierra, los productores agrícolas del sur de Sinaloa mitigan los efectos de las bajas temperaturas en los campos en los municipios de Mazatlán y Rosario.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Presidio, Héctor Mario García Olvera, señaló que si bien los huertos van avanzando en su producción, con buenos volúmenes y precios aceptables, les preocupa que en cualquier momento un tema de heladas pueda afectar la siembra de hortalizas.

“Las temperaturas hace unos días bajaron hasta los 11 grados, pero afortunadamente luego subieron y no han bajado mucho ya, al momento no dejaron afectaciones de que hayan quemado los cultivos; algunos hacemos fogatas o hacemos el riego pesadito, para que haya humedad, y la humedad quite un poquito lo helado, un riego pesadito nos ayuda a que no hele”, dijo.

Comentó que en el tema de los seguros catastróficos, muy pocos productores los contratan por el precio que estos tienen, sobre todo porque en esta región de la entidad son pocos los fenómenos de heladas que se registran.

Buenos precios

García Olvera señaló que en esta temporada los precios son buenos, hace unas semanas eran más altos, pero que ya bajaron un poco.

Actualmente, el kilo de tomate está en 14 pesos arriba del camión, el chile poblano está en 12 pesos, los jalapeños en 18 pesos y los serranos en 27 pesos.

Explica que el tomate y el chile tardan 70 días en dar siembra, de este último se tiene una producción de entre 50 y 60 toneladas en el sur de Sinaloa.