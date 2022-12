La pobreza, sequía y el cambio climático someten al campo sinaloense a su peor crisis

Desde que tenía seis años, Héctor Mario García Olvera empezó a trabajar la tierra con cultivos de chile, tomate, tomatillo, maíz, frijol y sorgo; toda su vida se ha dedicado a la labor del campo en su pueblo El Recreo, donde vivió a hasta los 20 años para luego asentarse en Mazatlán.

Por acompañar a su padre en las labores diarias, solo terminó la secundaria, hoy cursa la preparatoria y aspira a estudiar Agronomía o Administración de Empresas, sin embargo es un gran conocedor de la agricultura y ha logrado sobrevivir a la crisis agropecuaria que impacta fuertemente a México y a Sinaloa en los últimos años, sobre todo por la falta de inversión, la pobreza del medio rural, el cambio climático y la sequía.

En México, hoy se siembran casi 4 millones de hectáreas menos que en 2018 y la eficiencia de la cosecha cayó de 96 a 85 por ciento; además de que en los últimos cuatro años 150 mil personas perdieron sus empleos en las zonas rurales del país, según cifras de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), que agrupa a más de 30 mil productores de la entidad.

“La tierra en Sinaloa es buena, por algo es el granero de México, además se puede cultivar todo lo que se quiera, desde granos, hortalizas, verduras y frutas”, dice don Héctor mientras narra que aprendió el oficio de su padre y que a lo largo de los años le ha tocado vivir de todo, tiempos de bonanza, crisis del sector y pérdidas económicas.

"Desde niño mi papá me mandaba al campo para que checara que las vacas no se metieran a la siembra de maíz. Yo me iba a dar la vuelta a la parcela, tenía seis años de edad y desde entonces he estado al cien en esta actividad y he logrado salir adelante, aguantando de todo".

Agricultor de tercera generación

En México, Sinaloa es un referente importante en la agricultura, ya que de acuerdo con datos del INEGI, los más de 230 mil productores que existen en la entidad generan por año 10.5 millones de toneladas de alimentos con un valor superior a los 90 mil millones de pesos.

A don Héctor, agricultor de tercera generación, su experiencia le ha dado el conocimiento de los periodos de cultivos, además de que trabajó 25 años como vendedor de agroquímicos e incluso llegó a dar cursos a sobre su uso a los ingenieros recién egresados de las universidades.

En todos estos años que lleva como agricultor le ha tocado vivir de todo, principalmente heladas, que le han quemado las siembras, además de los temporales.

“En el 2011 se tuvo una helada muy fuerte, se colapsó toda la siembra y fue muy triste perder mucho dinero; hace unos años también la pasamos mal con las lluvias, por un huracán que nos pegó el río se colapsó e invadió los cultivos, inundándolos y dejándonos sin nada. Hemos pasado de todo, pero también hemos tenido buenos años, con excelentes cosechas y ganancias que nos han servido para crecer como empresa”.

En Mazatlán se siembran las hortalizas y los granos en tres etapas, a finales de agosto, en octubre-noviembre y en diciembre. Si no se quiere arriesgar mucho, dice don Héctor, la mejor opción es sembrar maíz.

“Vas a ganar poco, pero el maíz es seguro, si quieres ganar un poco más, pero con un riesgo mayor, siembra chile y a lo mejor te sacas el cachito de la lotería ahí, depende de muchas cosas. El frijol también es tranquilo, la utilidad es menos, pero muy seguro y ahí es la oferta y la demanda lo que manda, también el sorgo da buenos resultados”.

La mayor parte de las hortalizas que se producen en Mazatlán se quedan en el mercado nacional. Durango es de los estados que mejor paga, así como Tijuana, Monterrey y Guadalajara.

Comunidades de las zonas altas del municipio de Mazatlán reportan la falta de agua. Foto: Cortesía | Asociación de Agricultores del Río Presidio

“En el caso de los cultivos de los chiles, es muy amplia la agricultura y lo que se debe de conocer es de nutrición, de plaguicidas, hay varias líneas de conocimientos que hay que juntar para tener un excelente cultivo”, explica.

Los chiles dan entre 40-60 toneladas por hectárea en el sur de Sinaloa, donde se siembran dos mil hectáreas de al menos seis variedades, como jalapeño, serrano, ancho, Caribe y Anaheim.

“Los precios son otras de las cosas con las que se batalla, a veces son buenos, otras no, hace unas semanas eran más altos, ya bajaron un poco, pero siguen siendo muy buenos en esta temporada. Actualmente el kilo de tomate está en 14 pesos arriba del camión, el chile poblano está en 12 pesos, los jalapeños en 18 pesos y los serranos en 27 pesos, cuando hemos tenido años en donde han valido 5 pesos el kilo”.

Para producir una hectárea de tomate y chile se invierten 300 mil pesos y el cultivo tarda alrededor de 70 días; en el caso del maíz, son 180 días los que se necesitan, con cinco riegos y una inversión de 55 mil pesos por hectárea.

Evolución de la actividad

El uso de nuevas herramientas tecnológicas ha ayudado a un mejor desarrollo de la agricultura en la entidad, antes producir alimentos salía muy caro, porque se necesitaba mucha mano de obra y no se tenían diferentes variedades, como en el caso de los maíces híbridos que dan entre 15 y 20 toneladas por hectárea, cuando anteriormente se daban cuando mucho cinco.

Don Héctor recuerda que en sus inicios le tocó trabajar la tierra con mulas y arados, pizcar desgranar el maíz y frijol, ahora utiliza maquinaria que en cuestión de minutos hace todo el trabajo.

"Se ocupaba mucha gente, a mí me tocó traer a gente piscando, agarraban un pastizal de 20 surcos, llenaban un costal, lo vaciaban, lo limpiaban, otros los juntaban y lo acarreaban al rancho y ahí lo desgranaban y ya se vendía a los coyotes; era un proceso muy cansado", recuerda.

Según el INEGI, en Sinaloa hay 255 mil 753 terrenos en área rural, de los cuales 218 mil 566 terrenos tienen actividad ganadera, agrícola o forestal.

Don Héctor dice que el apoyo a las zonas más marginadas de los temporaleros y una mayor inversión son los dos grandes retos para el sector agropecuario del sur de Sinaloa para el próximo año.

Además, al ser un estado con vocación agrícola, Sinaloa y sus productores deberán sumarse al reto que enfrenta la agricultura de incrementar la productividad, lo que significa aumentar los rendimientos en lugar de incrementar el número de tierras, en un contexto de recursos naturales más escasos como en el caso del agua, haciendo frente también a los efectos del cambio climático a través de técnicas más sustentables.

Situación

En México se estima que hay 9.3 millones de terrenos en área rural, de los cuales 7. 9 millones tienen actividad agrícola, ganadera o forestal. Estos terrenos forman 4.3 millones de unidades de producción.

Producción

- Sinaloa es uno de los principales productores en muchos de los productos básicos de la alimentación mexicana.

- El estado es el productor más grande en maíz, aportando el 22% de lo que se produce nacionalmente, tomate el 27%, pepino 34%, garbanzo 46%, tomate verde 19%, Berenjena 95%, ajonjolí 38%, entre otros.