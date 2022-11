Pandemia frenó la siembra de café en Concordia

Concordia, Sin.- La pandemia del Covid-19 frenó el proyecto de cultivo de café en la comunidad de Chirimoyos, en la zona serrana de Concordia, en Mazatlán.

Alfredo Ruelas Solís, presidente del Consejo de Desarrollo Económica en la Zona Sur, manifestó que el programa no ha desaparecido y que se mantiene en su lista de proyectos que deben retomar.

Comentó que la visión del organismo no es para cinco minutos, sino a largo plazo, lograr una estabilidad económica y bienestar en esas comunidades.

Recordó que con el apoyo del Codesin y Ayuntamiento de Concordia, 15 mujeres iniciaron con el cultivo de café, cuyo consumo y mercado aumentan año con año.

“Acuérdense cómo estaban los desplazados y vimos esa oportunidad, lamentablemente por la pandemia y situación económica, ya no pudimos como Codesin, seguirlos apoyando de manera económica y seguramente las familias y las señoras que tuvieron el empuje se cansaron de esperar la ayuda, en el momento este apoyo tuvo su efecto positivo, pero ya no lo pudimos continuar”, dijo.

Ruelas Solís señaló que este proyecto todavía se tiene en la agenda y podrían gestionar recursos nuevamente si hay interés de continuar.

“Codesin gestiona, pero no implementa y el tema es regresar, si todavía tienen ellos la masa crítica de interesados, tienen la voluntad de que podamos dar el apoyo, buscaremos o gestionaremos recursos porque no los tenemos para continuarlo si vemos que ya no es productivo a otra cosa, si nos interesó mucho, si tuvo el impacto, si incidió, lamentablemente se atravesó esa situación que perdimos la comunicación, el contacto físico y obviamente se desmotivó esa comunidad, si faltaron recursos económicos hay que admitirlos, lamentablemente se desintegraron”, expresó.

Proyecto de café

En 2018 Codesin Zona Sur comenzó un programa de siembra de café con el objetivo de impulsar el crecimiento económico de la sierra de Concordia, además de crear fuentes de empleo dignas y lícitas como parte de un plan de desarrollo económico.

El proyecto inició con mucha fuerza, pues se trataba de igualar la calidad del grano de los que se cosechan en estados como Oaxaca y Veracruz.

Son 15 mujeres emprendedoras las que lograron cosechar granos de café y venderlos, esto después de haber recibido apoyo como insumos y capacitaciones por parte de Codesin y el Ayuntamiento de Concordia.