Advierten sobre el uso de la azitromicina para tratar el Covid-19

Mazatlán, Sin.- Autoridades de salud advierten sobre el uso del medicamento azitromicina para prevenir y tratar el Covid-19, ya que se trata de un antibiótico fuerte para infecciones bacterianas y no virales, por lo que si se usa cuando no es necesario, puede causar efectos secundarios y daños graves en el estómago.

Varios clientes de una farmacia ubicada sobre la avenida Santa Rosa, esquina con avenida Rigodanza, en la Ampliación Lico Velarde, hacen fila para comprar azitromicina, medicamento controlado que, señalan, utilizan para prevenir y tratar el Covid-19. Local Se oponen a reconversión hospitalaria en el Issste; no hay infraestructura ni insumos

"Yo compro esta medicina para prevenir, gracias a Dios no le ha dado a ningún familiar mío, lo usa uno como preventivo, cuando se empieza a sentir mal", comentó el señor Arturo, originario de El Habal.

Otro cliente coincidió con uso, a pesar de que ya aplicó las dos dosis de vacunas, lo usa como un “refuerzo”.

"El medicamento lo usamos para prevenir el coronavirus, aquí no te piden receta. Se toma una pastilla cada ocho horas, cada caja cuesta 90 pesos con tres pastillas".

María Guadalupe dice que a un familiar que recién enfermó, y está aislado en casa, le recomendaron este medicamento para tratar el virus.

"Es para combatir el Covid-19, un familiar salió positivo, está en casa y le recomendaron que comprara este medicamento, según hace que el virus no siga en pie y que no se propague más", dijo.

Sin embargo, la doctora Jacqueline Valerio Ramos, coordinadora de médicos en la Cruz Roja, advirtió que se trata de un antibiótico que ataca infecciones bacterianas y no infecciones virales.

"No tiene ningún uso ni para tratamiento ni para prevención del Covid-19, para empezar, es un antibiótico, entonces su función más que nada es para infecciones bacterianas. Al principio de la pandemia, sí se divulgó mucho que podría tener algún efecto sobre el virus, tanto la azitromicina hidroxicloroquina, pero también se hicieron múltiples estudios donde demostraron que prácticamente, sobre el virus no tenía ningún efecto" aseguró.

La azitromicina es un antibiótico que ataca infecciones bacterianas y no virales. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Explicó que es manejada en el esquema intrahospitalario, pero no para tratar el Covid-19, sino para tratar infecciones bacterianas que pudiera contraer el paciente al estar en el medio hospitalario.

"Se está manejando la azitromicina en el esquema de tratamiento intrahospitalario para los pacientes que están hospitalizados, pero no para el Covid-19, sino para prevenir, o cuando presentan los pacientes una infección bacteriana. Uno se enferma con el virus, se hospitaliza, en un medio hospitalario siempre hay bacterias, lo más probable es que termine sobreinfectado; aparte de la infección que tiene por el virus se sume la infección por bacteria", explicó.

Agregó que es un antibiótico para infecciones fuertes, por eso siempre debe ser recetado y controlado, según la dosis que indique el médico, nunca debe ser automedicado, ya que hacer uso de él sin ser necesario, puede llegar a crear resistencia bacteriana y daños graves al estómago.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

"Causa muchos efectos secundarios, por eso es que no se recomienda su uso o automedicación en otro tipo de enfermedades porque en sí no tiene una función. Para una infección leve, que no requiere hospitalización, lo único que puede provocar es que le den más síntomas de los que deberían, porque puede causar dolor de estómago, diarrea, vómito, náuseas", agregó.

Recomendó que si alguna persona llega a presentar los síntomas del coronavirus lo mejor es siempre acudir al médico, para que le recete el medicamento adecuado.

"Si alguien tiene síntomas del Covid-19, lo ideal siempre es que, en vez de automedicarse, acudan con un médico para que le recete el medicamento adecuado para ese síntoma, pero en ningún caso un antibiótico, a menos de que aparte del Covid-19 traiga alguna infección bacteriana”.













Lee más aquí ⬇

Local Siguen sin consultas para especialistas en el IMSS de Mazatlán

Local Por Covid-19, Canaco Mazatlán exige servicios de salud de primera