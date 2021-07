Siguen sin consultas para especialistas en el IMSS de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Desde que inició la pandemia, las consultas con especialistas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fueron suspendidas; la forma de brindar atención a los derechohabientes también se modificó, ahora sólo se atiene con previa cita o a determinado número de pacientes por turno y no se permiten acompañantes a menos de que sea muy necesario.

La señora María, derechohabiente del "Seguro viejo", comentó que desde la mañana fue a apartar lugar para el turno de la tarde en el pasillo respiratorio, agregó que no hay nadie anotando a los derechohabientes, así que se basan según como vayan llegando, pero algunos se van, otros llegan y ya no sabe ni cuál lugar le tocó.

Local Arriban a Sinaloa 199 mil 200 vacunas contra Covid-19

La señora Lorena acudido por una incapacidad en la misma área. Menciona que llega desde las 8:00 de la mañana y sale hasta las 2:00 de la tarde.

"Está muy lento, hay muy poquito personal para toda la gente, yo vine hace 10 días dos veces, llegaba a las 8:00 de la mañana y me iba a las 2:00 de la tarde porque ellos (personal médico) a esa hora asé van y si no alcanzaste turno ni modo", mencionó.

Doña Eulogia tiene más de un año sin ir al traumatólogo, aunque señala que su doctor tiene licencia y trabaja en un consultorio particular, donde cobra 500 pesos la consulta más los estudios que le manden a realizarse, ya no ha acudido a atenderse porque no tiene dinero para pagar los gastos.

"Tengo tres meses que no me dan unos parches que ocupo yo para mí problema, yo tengo fractura cervical y los parches me los daban cada ocho días para el dolor y nomás dicen que no hay. Son caros, cuestan 6 mil pesos cada caja con cuatro, pero en la caja dice mil y feria, de todas formas para mí es mucho. Yo no puedo trabajar y vivo de lo poco que me dan mis hijos, no hay dinero", señaló.

Foto: Carla Gónzalez | El Sol de Mazatlán

A María Elena le daba miedo ir al IMSS porque tenía miedo de contagiarse, se atendía con un doctor particular, pero al ya no contar con recursos económicos se decidió a ir nuevamente a la clínica.

"No había venido yo hasta ahora, me daba miedo, iba a consulta con otro doctor pero ya me sale muy cara la medicina y no alcanza el dinero, apenas voy a entrar a ver qué me dicen", dijo.

Foto: Carla Gónzalez | El Sol de Mazatlán

Don Lorenzo es otro derechohabiente que ya tenía más de un año sin acudir al seguro y que también por la falta de dinero se vio en la necesidad de regresar.

"Ya tenía mucho que no venía, pero no crea que lo atienden muy bien aquí, nomás le dan a uno cualquier cosa. Ya no alcanza el dinero, todo está muy caro, dos veces me he operado por fuera, del ojo y de la próstata, por una emergencia, porque cuando uno necesita del seguro no lo atienden y ahorita con esto del coronavirus ya cambió todo", indicó.

Foto: Carla Gónzalez | El Sol de Mazatlán

Cuando los índices de contagio de Covid-19 bajaron en el estado y permaneció en semáforo verde, parecía que las citas con especialistas ya se iban a reanudar, incluso el mismo director nacional del IMSS, Zoé Robledo, en su vista al puerto en el mes de marzo, reconoció la falta de atención con especialistas y en ese entonces estimaba que se podrían reanudar las consultas si todo iba bien.

















Lee más aquí:

Local Llama Cuén Ojeda al sector salud no seguir dando palos de ciego

Local En Mazatlán madrugan por el oxígeno para hacerle frente al Covid-19

Local Por Covid-19, recomienda IMSS no viajar durante vacaciones de verano