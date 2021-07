Se oponen a reconversión hospitalaria en el Issste; no hay infraestructura ni insumos

Mazatlán, Sin.- Por la falta de infraestructura e insumos, el personal de la clínica del Issste "Doctor Miguel Ángel Camacho Zamudio" se oponen a la reconversión hospitalaria por el covid-19.

La mañana de este jueves, a manera de protesta, colocaron una lona en la entrada en la que le solicitan al presidente de ella república, Andrés Manuel López Obrador la apertura del Hospital Militar para que reciba a sus pacientes covid, ya que en su unidad médica no se tiene la infraestructura necesaria para atenderlos; no hay oxígeno, no hay medicamentos, ni materia y equipo.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Y es que trascendió que el día miércoles personal de la Ciudad de México acudió al Issste de Mazatlán para solicitar su apoyo emergente, ante la situación sanitaria que atraviesa el municipio y el estado, con las instituciones de salud colapsadas por la alta demanda de hospitalización de pacientes con el virus.

María Lizeth López Moreno, directora de la clínica, manifestó que no tienen la disponibilidad de camas, no hay la infraestructura adecuada ni el personal para atender a pacientes covid.

"Ahorita no tenemos disponibilidad de camas, no se pueden recepcionar pacientes, no tenemos la infraestructura adecuada ni el personal para atenderlos y todos los órganos institucionales están enterados de esta situación", manifestó.

Agregó que aún no han recibido la indicación de la reconversión, pero reconoció que, si hay pacientes internados con coronavirus, incluso que están "mezclados" con pacientes que no tienen la enfermedad, esto por la falta de infraestructura.

"Antier nos sobrepasó la demanda, hay el área de terapia intensiva la tenemos con pacientes covid y hay un área de tres cuartos que están ocupados por pacientes covid, esos pacientes están de un lado y hay pacientes no covid del otros y esa delimitación de áreas no está convertida todavía, por eso no estamos en condiciones de recibir más pacientes" reconoció.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Su personal, inconforme, en repetidas ocasiones le exigían que dijera la verdad ante los medios de comunicación de la realidad que están viviendo, ya que hasta los insumos de cuidado personal son insuficientes y muchos los han comprado ellos de su bolsillo.

Con esta situación y con el semáforo epimediológico en color rojo la cirugías y consultas programas quedaron suspendidas desde el pasado lunes. La consulta externa sigue abierta entregando solamente recetas, la consulta de especialidad también está suspendida; se sigue atendiendo la urgencia respiratoria pero ya no recibirán más pacientes con covid hasta que no cuenten con la infraestructura necesaria.









