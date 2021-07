La batalla sigue: ejército blanco VS Covid-19

Culiacán, Sin.- Cada hora el Covid-19 va ganando terreno en Sinaloa. Su “presa” ahora son los jóvenes con la llegada de la variante Delta. Y en medio de la batalla, el personal de salud, dentro y fuera de un hospital, no ha dejado de tenderle la mano al hombre o mujer, joven o adulto, que busca una esperanza en medio de una pandemia que no parece tener fin.

A la par de la primera línea de atención en los hospitales Covid-19, hay nuevas generaciones de doctores que al poco tiempo que salieron de la escuela no dudaron en sumarse al “ejército blanco” del estado. Y entre ellos, está el médico Christopher García Berrelleza, de 27 años.

“Cualquier médico, cualquiera del personal de Salud, durante la pandemia, lo más que ha hecho es apoyar. Ya sea desde su pequeña trinchera o estando en el área Covid. Yo admiro mucho a los que han estado en el área Covid”, afirmó.

En la tercera ola de contagios y con más de un año formando parte del equipo del call center Covid-19 de la Secretaría de Salud, Christopher no busca recriminar a los culpables del incremento del contagio, su energía y conocimiento se enfoca en orientar, gestionar y salvar a las personas que llaman al call center.

“Entiendo ambas partes, entiendo la necesidad de la gente que tiene que estar por su trabajo, porque ha sido una pandemia difícil, ya llevamos más de un año con la pandemia. Entonces entiendo la parte que la población tiene que seguir trabajando y también entiendo la parte de los médicos que ha sido una batalla difícil”, explicó.

En sus manos está el brindar una consulta guiada a pacientes sospechosos, familiares de una persona que ocupa de un traslado, casos activos, o personas que sólo buscan una información veraz de la pandemia; la incertidumbre más reciente es la aplicación y efectividad de la vacuna contra el coronavirus.

Foto: Sandra Solís | El Sol de Sinaloa

“Todo mundo la ha llevado a buen modo, estoy seguro de que muchos de nuestros compañeros están dispuestos a seguir trabajando por la pandemia y lo van a seguir haciendo”, recalcó.

El call center se ha consolidado como un primer filtro y barrera para que los hospitales y consultorios públicos y privados no se saturen de pacientes sospechosos y confirmados.

En ese primer paso que tienen muchas de las personas, tienen contacto con Christopher, uno de los doctores que aportó en la formación de las consultas a distancia, un modelo al que se tuvieron que adaptar médicos recién egresados y de trayectoria.

“Al principio como todos, tenías dudas, querías estar en tu casa, pero de todas manera seguimos apoyando, teníamos un paciente desde el día uno, hasta el día 14 y los apoyábamos, incluso después si seguían con más síntomas ya veíamos si necesitaban ingresar a un hospital, si necesitaba estar en su casa todavía”, recordó.

Foto: Sandra Solís | El Sol de Sinaloa

Por dos meses, las consultas telefónicas fueron desde su hogar y con el respaldo de su madre que también es un elemento del ejército blanco, como enfermera, le compró un celular con un chip específico para atender cientos de llamadas. Poco tiempo después, se integró en el primer grupo de trabajadores que la Secretaría de Salud contrató para el call center.

Junto con Christopher, hay profesionales de la salud de diferentes áreas como psicólogos, médicos generales, especialistas, maestros y trabajadores administrativos, con la misma misión: salvar el mayor número de pacientes contagiados posibles.

Como estudiante, reconoce que nunca había pensado en que iba a tener consultas a través de un teléfono sin tener la posibilidad de ver las reacciones de sus pacientes, al ser una estrategia que no entendía cómo podría ser, hasta que llegó la pandemia y se tuvo que adaptar.

“Y quieras o no tuvimos que ser parte de, ya sea como voluntarios, como trabajadores, lo que si he visto mucho es que no era el único que sentía que estaba implementando nuevo sistema”, comentó.

Al día, el doctor Christopher atiende a más de 10 personas, que por diversas razones buscan una ayuda en el call center. En las consultas de 20 a 30 minutos, trata de que las preguntas siempre sean claras y que la información recibida sea lo más precisa posible.

“Si hay un triaje, un proceso en el que tenemos que saber tus enfermedades pasadas, crónico-degenerativos, tenemos que saber tu historial si ya tomas un medicamento de antecedente e incluso necesitamos saber de tus contactos, tus síntomas cuando iniciaron, tus síntomas de gravedad”, señaló.

Las consultas más pesadas son cuando familiares de un paciente crítico llama al call center con desesperación, miedo y preocupación por la vida de su ser querido, con quienes el doctor Christopher tiene que modular su voz para, primero tratar de tranquilizar a la persona y después pedirle la información que requieren para solicitar un traslado de ambulancia y gestionar una cama en un nosocomio.

Foto: Sandra Solís | El Sol de Sinaloa

El mensaje que el joven médico tiene a los sinaloenses es que “si queremos estar bien todos, si queremos que nuestra familia esté bien, si queremos que nuestro vecino este bien, si queremos nosotros mismos estar bien, hay que cuidarnos”.

En el repunte de contagios que hay en Sinaloa, los trabajadores del call center llegan a atender 900 llamadas al día, cada una con una necesidad particular, quienes son y seguirán siendo enlazados con personal médico que sigue en la batalla contra el Covid-19.

















