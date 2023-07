Acusa abogado que carpeta contra Jesús Madueña Molina no tiene fondo

Culiacán, Sin. - Después de varios días de espera desde la primera audiencia, finalmente la carpeta de investigación llegó a manos del equipo de abogados encargado de la defensa del rector, Jesús Madueña Molina, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Sin embargo, el contenido de la carpeta carece de fondo, según lo dio a conocer Milton Ayala Vega, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UAS en Los Mochis.

El abogado explicó que en el interior de la carpeta únicamente se acusa al rector de no haber proporcionado información para una auditoría que ya había sido impugnada ante los tribunales. Además, mencionó que los jueces de amparo han emitido una suspensión relacionada con este caso.

También puedes leer: FGE justifica cateo a la UAS por falta en entrega de documentos

En entrevista para Radio UAS, el litigante señaló que, según lo poco que han podido ver, no hay elementos para vincular a proceso al rector de la universidad. Sin embargo, existe desconfianza hacia el Poder Judicial estatal, pues ni siquiera tiene competencia para llevar este proceso y mucho menos la Fiscalía General del Estado para investigarlo.

Ayala Vega mencionó que la carpeta contiene entrevistas realizadas a trabajadores de la Auditoría Superior del Estado, quienes declaran que el personal universitario se opuso a que se practicara el ejercicio de fiscalización, a pesar de que es claro que los empleados de la ASE no tenían facultades, ya que lo que pretendían auditar lo estaba revisando al mismo tiempo la Auditoría Superior de la Federación, al no ser recursos estatales.

"Estas cuestiones serán alegadas en la audiencia del 18 de agosto y esperamos que el juez predique con el ejemplo de impartir justicia, y si se imparte justicia, el Rector tendrá la razón, no la Fiscalía, eso nos queda muy claro", dijo.

Con respecto a la audiencia del viernes 21 de julio, aunque han pretendido catear y se les ha pedido formalmente por escrito información a la Fiscalía, no se ha entregado ningún documento y no se sabe exactamente de qué trata la investigación, ya que solo se han sabido rumores, pero jurídicamente no se conoce qué elemento de prueba tiene la Fiscalía en contra del Rector y del Comité de Compras de la UAS.

Finalmente, Milton Ayala Vega mencionó que primero han juzgado a la UAS y al Rector en algunos medios de comunicación, de cara a la opinión pública, con señalamientos cuando apenas va a ser la audiencia.

"Hay principios que rigen el proceso penal, uno de ellos es el de probidad y otro el de igualdad, que tienen que ver con el debido proceso y la defensa adecuada. Toda persona que va a ser juzgada o a la que se le pretende imputar un hecho, debe tener acceso oportuno a todos los hechos por los cuales se le acusa. Sería imposible y sería muy triste si hasta el día de hoy no se nos ha entregado esa carpeta de investigación, llevar a cabo la audiencia sin conocer esos hechos, porque estaríamos volviendo a la Santa Inquisición, donde primero te juzgaban y después averiguaban", comentó.