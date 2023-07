Condena la UAS cateo de la FGE en rectoría

Culiacán, Sin.- La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) manifestó un gran rechazo a la acción de cateo llevada a cabo por elementos de la Fiscalía General del Estado en el campus Buelna, considerándola como una clara violación al principio de Autonomía Universitaria, que garantiza su independencia y libertad académica.

Hechos

Cerca de las 8:30 a.m., alrededor de 25 elementos policiales se presentaron en el campus Buelna portando una orden de cateo emitida por un juez local, lo que ha generado cuestionamientos sobre los intereses detrás de esta diligencia, retirándose sin ofrecer explicaciones a las 10:13 horas.

Puedes leer: No hubo cateo en la UAS para no causar daños: fiscal

Dicha acción ha sido duramente cuestionada por la UAS, ya que consideran que es una muestra del estrecho vínculo entre el Gobierno, la Fiscalía y el Poder Judicial local. Además, se ha resaltado el momento en que se llevó a cabo la diligencia, coincidiendo con el inicio del periodo vacacional de verano para miles de estudiantes en todo el estado.

Desde la universidad se ha señalado que esta acción demuestra la falta de elementos probatorios para imputar a las autoridades universitarias, incluyendo al rector Jesús Madueña Molina e integrantes del Comité de Adquisiciones. El objetivo parecía ser la recolección de indicios para fortalecer la carpeta de investigación y llevar a cabo posibles vinculaciones.

Declaraciones

El abogado de la UAS, Carlos Alfonso Ontiveros Salas, ha aclarado que siempre hubo presencia del Notario Público Número 300 Guillermo Franco durante la diligencia. Además, indicó que si las instalaciones estaban con candado era debido al periodo vacacional, pero las autoridades tenían pleno derecho a ingresar si así lo deseaban, lo cual no sucedió.

“Ningún funcionario de la institución negó bajo ninguna circunstancia que los elementos de la policía ministerial o Fiscalía ingresaran, no entraron porque no quisieron”, dijo y agregó que la orden traía una falla técnica ya que no se realizó en las 72 horas que debía realizarse, es decir estaba fuera de tiempo”, enfatizó.