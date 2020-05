Acuden ciudadanos a revalidar sus permisos con citatorio

Mazatlán, Sin. A los más de mil 300 negocios que operan con licencia de alcoholes en Mazatlán, se les está enviando citatorio para que acudan a pagar o revalidar su licencia o permiso de manera escalonada, y que no se aglomeren en las ventanillas de Ingresos; informó el oficial mayor, Javier Lira González.

Comentó que esto se hace a través de la Subdirección de Licencias y Permisos, Actualizaciones, Constancias y Revalidaciones, a cargo Jorge Alberto Palomino Rodríguez, quien los cita para que no acudan el mismo día a tramitar o pagar sus licencias.

Indicó que a pesar de que muchos de ellos no están operando por el cierre de negocios con motivo del plan de contingencia por coronavirus Covid-19, los propietarios de estos establecimientos acuden para hacer su trámite y estar en regla.

Sí han estado viniendo, han estado viniendo porque también quieren sus documentos en regla, estén o no operando quieren tener sus documentos en regla, no tengo el porcentaje exacto, pero ya están viniendo, los estamos programando para que no estén ‘hechos bolas’, el subdirector de licencias les está dando citas.Javier Lira González





Dijo que el Cabildo aprobó una extensión para el pago y la revalidación de licencias de alcoholes, sin multas ni recargos, hasta el último día de mayo, así que todo el mes en curso podrán acudir los propietarios de negocios a realizar su trámite.

Refirió que en caso de que los negocios requieran de otra prórroga para hacer su trámite o pago por estar cerrados como consecuencia del plan de contingencia, será a través de las cámaras como Canirac o Canaco, que lo soliciten, y ésta se turnará al Cabildo para su discusión y aprobación.

Si pasa mayo, dependerá de si se solicita y el Cabildo apruebe otra extensión, ellos son los que tienen la facultad, pero por lo pronto todos están viniendo, los negocios cuando no pueden, nos solicitan por escrito, ya sea Canirac o Canaco-Javier Lira González













