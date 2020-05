Chofer de pulmonía: La vida detrás de un volante

Mazatlán, Sin.- Si hay alguien en Mazatlán que conoce a la perfección cada una de sus colonias, sus calles, sus lugares más recónditos, ese es don Francisco Hernández Reyna, quien desde los 20 años de edad se convirtió en chofer del transporte público porteño.

Empezó como taxista, luego se fue a los camiones Águilas del Pacífico, y desde hace 30 años es conductor del transporte más tradicional en el puerto, la pulmonía.

Sobre ruedas, es como ha sido testigo de muchas historias, en las que los protagonistas han sido personas desconocidas para él, pero que en unos instantes le han dejado recuerdos imborrables, algunos buenos, otros no tanto.

Algo tímido al hablar, piensa, hurga en su memoria para revivir lo que más lo ha marcado en su peculiar trabajo. Son los accidentes, dice, los que lo han marcado.

En jornadas que inician desde las 7:00 de la mañana y terminan hasta las 10:00 de la noche, le ha tocado presenciar muchos, en algunos de ellos se ha bajado de su unidad a brindar auxilio, en otros, ya es demasiado tarde cuando él pasa por ahí.









Esas son cosas que son difíciles de olvidar, personas que han perdido la vida, pero que a la vez te hacen recapacitar para realizar de la mejor manera tu trabajo, manejar con mucha precaución don Francisco Hernández Reyna









Cuando el se sube a su pulmonía se encomienda a todos sus santos para poder regresar con bien al lado de su familia. En los 50 años que lleva de chofer, así ha sido todos los días.

Algunas veces, dice, ha estado cerca de ser él el protagonista de los accidentes que tanto le inquietan, en dos ocasiones le invadieron el carril, pero como siempre, acostumbra conducir con mucha precaución y un tanto a la "defensiva", por eso ha logrado salir ileso.

Don Francisco hace sitio en el estacionamiento del embarcadero de la Isla de la Piedra, desde donde comienza con sus trayectos.









En muchas ocasiones me ha tocado escuchar historias de infidelidades, muchas veces uno nomás va escuchando lo que dicen los pasajeros, pero pues no puede uno meterse, ni opinar, simplemente hay que conducir en silencio don Francisco Hernández Reyna

Los turistas son el pasaje más "aventado", a su consideración, ya que como no los conocen en la ciudad, se deshiniben fácilmente.









Muchas veces me han contratado para que les dé recorridos por el Malecón y los principales atractivos de la ciudad, y otros por los centros nocturnos y zona de tolerancia, eso les llama mucho la atención, y pues yo los llevo y ahí los dejo, nunca me bajo con ellos don Francisco Hernández Reyna









Con su mirada triste y su cuerpo cansado, el pulmonero piensa en dejar pronto el oficio, y más ahora que por el Covid-19 la situación se ha puesto muy complicada para él y muchos de sus compañeros que viven al día.

Recuerda que cuando era joven, con mucho esfuerzo logró comprar su primera pulmonía, y gracias a que es el transporte ícono del puerto, ha logrado salir adelante todos estos años, pues en temporadas altas de turismo le va bastante bien.

O por lo menos eso era hasta hace dos meses, cuando la actividad turística en el puerto era de bonanza, cuando cada semana se tenía el arribo de miles de visitantes de los cruceros y regionales, que llegaban durante los fines de semana.









Desde que llegó el primer caso de Covid-19 a México y después a Sinaloa, los turistas dejaron de venir, y más cuando se intensificaron las restricciones, como el cierre de los hoteles, comercios, playas, y con la cuarentena todo se vino abajo don Francisco Hernández Reyna









Para todos los pulmoneros la situación ha sido sumamente difícil, pues hay días en los que apenas realizan un viaje, lo que resulta insuficiente para poder llevar el sustento a sus familias.

Don Francisco dice que nunca ha sufrido tanta necesidad como ahora, y lamenta que hasta esta fecha el gobierno no le ha dado ningún apoyo, ni siquiera una despensa.

A pesar del riesgo de contagio, a sus 70 años sale diariamente a trabajar, claro que con la protección que recomiendan las autoridades de salud, como la careta, cubrebocas y guardando la sana distancia.









Yo veo mucho la televisión y ahí dicen que debe de andar uno protegido, que debe de guardar la sana distancia, entonces yo me pongo esta careta que me regalaron y los tapabocas, si uno se protege bien, no pasa nada, pero si no se protege uno, entonces sí puede venir el contagio don Francisco Hernández Reyna









Sabe que a su edad es más susceptible a contagiarse del coronavirus, pero no le da temor, pues ya ha vivido mucho. Dice que "estar aquí" ya es ganancia.









Nosotros los viejos perdemos el miedo a las cosas, yo le doy gracias a Dios, que me ha dejado vivir y trabajar tantos años, si ya me va a tocar, ni modo, nos vamos pa'l hoyo don Francisco Hernández Reyna









Gracias a su trabajo pudo formar una bonita familia, junto a su esposa y dos hijos. Del servicio público los ha mantenido a todos.









Hice mi casa, le di estudios a mis hijos, uno es médico veterinario y una licenciada en enfermería, en obstetricia don Francisco Hernández Reyna

Como pulmonero ha vivido muchas historias. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán





Este no es el mejor trabajo del mundo, pero me gusta, y más cuando trabajas tu propio carro, el día que quieres descansas y puedes ocupar el carrito para pasear a la familia don Francisco Hernández Reyna









En plena Fase 3 del Covid-19, mantiene la esperanza de que la pandemia termine pronto, para recuperar la actividad que tantas satisfacciones le ha dado. Entre vuelta y vuelta no se descuida, bien "armado" sale a trabajar, pues dice que no será presa fácil de este virus que trae en jaque a todo el mundo.

DATOS

30 años lleva don Francisco como pulmonero.

50 años en el transporte público.

DE VUELTA EN VUELTA

Don Francisco empezó como taxista a los 20 años de edad, luego fue chofer en los camiones Águilas del Pacífico, y desde hace 30 años es conductor de una pulmonía.

























