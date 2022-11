A través del futbol, Ramón Serrano encontró el camino para dejar las drogas

Cuando tenía 14 años Ramón Serrano conoció el mundo de las drogas. Era un adolescente con un futuro prometedor en el futbol de Mazatlán al que la mariguana lo fue envolviendo hasta sumergirlo por completo en la oscuridad; pero todo se agravó cuando probó el cristal y la cocaína, que destruyeron parte de su juventud y lo hicieron que tocara fondo.

Sus familiares, al verlo totalmente distante y apartado de la sociedad, lo internaron en un centro de rehabilitación. Para ese entonces tenía ya 22 años y luego de dos intentos por dejar las adicciones, el joven supo salir adelante y retomar su vida.

Sabe que perdió años importantes que no volverán y que por las drogas truncó su carrera deportiva, pero ahora ve las cosas de diferente manera; su mayor triunfo ha sido vencer las adicciones y ser un ejemplo para los jóvenes de su colonia, ahí en la Gabriel Leyva.

En Sinaloa, a los 13 años es la edad promedio en que las y los adolescentes consumen por primera vez alguna sustancia, principalmente alcohol o tabaco, según el Diagnóstico de Adicción a las Drogas aplicado a personas de 12 a 65 años de edad en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil y Navolato.

Todo cambió

"Siento que pudo ser diferente mi vida si no me hubiera enganchado con las drogas, porque yo creí que llegaría más lejos, tomé ese camino sin pensar, me lamento por eso, también pagué con creces mi decisión, porque mi vida tomó un rumbo diferente, reconozco mi error y sobre todo el daño que le hice a las personas que amaba", comenta Ramón.

Fueron más de 10 años en los que estuvo sumergido en la oscuridad que él define como la etapa más turbia de su vida.

"Inicié probando la mariguana a los 14 años, no era un vicio, solo lo probé, después quise más y llegue a los 22 años fumando mariguana, ya después fueron las drogas sintéticas, como el cristal o la cocaína, esas drogas fueron la que destruyeron parte de mi juventud, y si pudiera volver atrás lo evitaría, pero sé que ya no se puede y ahora solo queda ver para adelante".

Aunque la mayoría de los jóvenes llegan al mundo de las drogas por medio de las amistades o influencias negativas de algunas personas, el caso de Ramón fue diferente.

"Nadie me indujo a nada, nadie me puso una pistola para probarlas, yo solo lo hice, soy hombre y me sé responsabilizar de mis errores, yo lo malo que hice fue porque quise, así de simple, cada quien hace lo que quiere. Crecí en un ambiente muy tóxico, ahí en la colonia Gabrel Leyva, sí es cierto, pero también vi gente que se graduó de ingeniero, de arquitecto y nunca se drogaron, creciendo en el mismo lugar que yo, cada quien riega el tepache a su manera, nadie nos obliga".

Actualmente tiene un trabajo estable, juega futbol en la Liga de Primera Fuerza y también es árbitro. Foto: Cortesía | Ramón Serrano

Problemática

El Diagnóstico de Adicción a las Drogas en Sinaloa revela que la sustancia de inicio para los adolescentes, en un 80 por ciento de los casos es el alcohol, seguido del tabaco con un 19% y apenas el 1 por ciento comienza con mariguana.

Los motivos que señalan los encuestados es multifactorial, sin embargo el 98 por ciento indica que nadie los obligó a consumir, lo hicieron por decisión propia y por curiosidad.

Ramón estuvo internado en rehabilitación en dos ocasiones, las cuales le sirvieron de reflexión, pero también para dimensionar todo lo que perdió, entre ello la posibilidad de destacar en el balompié; además del daño que le hizo a su familia y amistades.

"Me sentía decaído, reflexioné estando encerrado, pero sentía que se me cerraba el mundo, yo solo pedía otra oportunidad y mi familia me la dio. Pero fueron muchas las consecuencias, dejé preocupados a mis familiares y amigos, dejé el fútbol, bajé mi rendimiento, no podía creer que el esfuerzo de mi vida se fuera por la borda, en su momento fui de los juveniles más prometedores de Mazatlán en el futbol, vengo de una generación de jugadores muy buena, pero de esa generación yo destacaba más. Al final fue de lo que más me dolió y todo por probar ese veneno".

Hoy, a sus 30 años de edad mira hacia atrás y con nostalgia ve el camino andado en penumbras. Sus familiares y seres queridos fueron muy importantes en su proceso, aunque muchas veces pensó que no saldría del hoyo en el que se encontraba.

"Me motivó mucho el pensar en mi padre y mi madre, mi familia y amigos, los que en verdad me querían siempre estuvieron ahí para mí, incluso cuando yo creía que estaba solo, es a donde te orillan las drogas, te aíslan, te meten en su mundo y difícilmente puedes salir de ahí. Pero estoy orgulloso, porque soy uno de los pocos que pudo quedar fuera de ese ambiente", afirma.

La salvación

El futbol y sus amigos del deporte, como Ramsés y Crystian, fueron parte importante para que él regresara al camino del bien, ya que nunca dejaron de creer en él y siempre lo motivaron para que regresara a las canchas.

"Ellos me impulsaron, nunca dejaron de creer en mí, me apoyaron, incluso cuando les fallé, pero incondicionalmente estaban apoyándome, son las amistades correctas las que me acercaron de vuelta a practicar lo que más amo, que es el futbol, ellos me acercaron de vuelta a la gloria deportiva que un día tuve. Jugué en la liga de Primera Fuerza hace más de 10 años y ahora ya estoy de regreso, me entusiasma el reto, pero lo que más me entusiasma es que regresé a jugar con mis amigos y con las personas que nunca quitaron su confianza de mí".

Jugar en el equipo de su colonia, con el barrio que lo vio crecer, es algo que no tiene precio para él, por eso es que su vida deportiva se la ha dedicado al equipo Deportivo Gabriel Leyva-CP.

"Recuerdo que cuando jugué Primera Fuerza a los 17 años, no teníamos un equipo en la colonia, todos estábamos en diferentes escuadras, hasta que un día Ramsés y Crystian crearon un equipo para que todos los jóvenes del barrio tuvieran un escudo y una camiseta que defender. Este equipo significa mucho para mí, es especial, estoy con mis verdaderos amigos y sobre todo poniendo en alto al barrio”.

Ramón está seguro que su mayor triunfo hasta el momento ha sido salir del mundo de las drogas y ser mejor persona cada día. Las adicciones se convirtieron en el partido de su vida y afortunadamente pudo rescatar el resultado.

"Ese fue mi mayor logro, vencer las adicciones, fue un paso importante en mi vida porque me di cuenta de que si quería podía lograr cosas importantes por mi cuenta, sin necesidad de utilizar las drogas, me siento mil veces mejor así, me siento alegre, contento, es un sentimiento indescriptible cuando sales de las adicciones para poder tocar tierra otra vez, puedes observar el mundo de un ángulo muy diferente".

Actualmente tiene un trabajo estable, juega futbol en la Liga de Primera Fuerza y también es árbitro. El deporte lo mantenido a flote y alejado de los vicios que lo hundieron en su adolescencia.

Datos

30 años de edad tiene Ramón.

2 veces estuvo en rehabilitación.

10 años estuvo en las drogas