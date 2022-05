A puerta cerrada se reúnen Mario Delgado, Ignacio Mier y Rocha Moya

Culiacán, Sinaloa-. Desde este viernes, trascendió la noticia de que el Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado y el Coordinador de los Diputados, Ignacio Mier, visitaron Sinaloa para sostener una reunión privada con el gobernador Rubén Rocha Moya.

La mañana de este sábado, en el marco del evento de la presentación del libro "Los desafíos de las mujeres en el servicio público" el Delegado de Morena Sinaloa Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, confirmó tal información.

"Aquí estuvo Mario Delgado, tuvo una platica con el Gobernador, no se los detalles de la plática, pero aquí estuvo el día de ayer, yo no me reuní con ellos" señaló.

Versiones

Versiones extraoficiales, indican que las razones de la visita de Mario Delgado y de Ignacio Mier es por los conflictos que tiene el Gobernador con el Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, quien enfrenta un proceso de juicio político en el Congreso del Estado y por la destitución de Cuen Ojeda de su gabinete.

Juicio político

En el tema del juicio político de Estrada Ferreiro, mencionó que el primer edil aún no se acerca a pedirles apoyo, sin embargo, están abiertos al diálogo.

Guerrero Verdugo, enfatizó que ellos respaldarán la decisión que tome el Congreso del Estado, en cuanto al tema del juicio político en contra de Jesús Estrada Ferreiro.

"Si el congreso decide que el Lic. Jesús Estrada Ferreiro se quede, no hay problema, continúa; si se establece que va a hacerse efectivo lo del juicio político ya tendríamos que ver quién lo sustituya; nosotros no podemos juzgar, no somos jueces", expresó.

Destitución de Cuén

En el caso del cese del ex Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, aclaró que respaldan la decisión del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

"Es parte de sus facultades, el eligió a sus funcionarios, y el los puede destituir cuando el considere que debe hacerlo, por desacato o por pérdida de confianza, puede haber muchos motivos por los que el puede quitarlos", opinó.

Ante éstos señalamientos, el delegado morenista de Sinaloa, aseveró que dentro del partido mantendrán al margen.