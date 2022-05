Rocha quería un pretexto para sacarme: Cuen Ojeda

Culiacán, Sinaloa-. Durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo este jueves, el ex Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, acusó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, utilizó como pretexto lo de las denuncias de periodistas para sacarlo de su gabinete.

Esto debido a que, desde antes de formar parte de la alianza Morena-PAS, le había informado al ahora gobernador sobre esa situación, para que no hubiera ningún tipo de problemas a lo largo del tiempo.

También puedes leer: Reacciona Cuen en Twitter: "La honra no está a cambio de un cargo"

"Yo, con lo de Tere Guerra, le pedí al Gobernador sentarnos para arreglar eso, la denuncia de Luis Enrique Ramírez, no existe. Conmigo con que me hubieran hablado de frente, y me hubieran dicho ya no quiere que estés, va a entrar otra persona con eso", dijo.

Denuncias.

Cuén Ojeda, detalló que fue el 2 de septiembre del 2016, le tocó presentar ante el juez primero del distrito del estado de Sinaloa, una demanda contra el periodista Luis Enrique Ramírez.

Para el 7 de septiembre del 2016, este último se declara incompetente, dado que consideró que le correspondía a una autoridad judicial del fuero común y se le devuelve la demanda.

"Todavía el auto de incompetencia del Juez primero del Distrito del Estado de Sinaloa, fue confirmado mediante sentencias de la segunda instancia pronunciada por el tercer tribunal unitario, con sede en Culiacán, es decir, no existe demanda activa desde entonces, no hay tal cosa", explicó.

Ante esta información, aclaró que no existe demanda activa contra el periodista que fue asesinado hace unos días.

Externó además que, se hizo amigo de Luis Enrique Ramírez y tenían una excelente comunicación.

"Que no se use la memoria de un gran periodista para lucrar políticamente, eso es un crimen", expresó.

En el caso de la demanda interpuesta a Teresa Guerra Ochoa, ahora Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, indicó que se le dio seguimiento porque hubo una contra demanda que ya está para sentencia, la cual está en manos del Secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, a quien señaló de tenerlo "guardadito"

No quiere pleitos

El exfuncionario refirió que a él se le otorgó el puesto por el apoyo brindado durante la campaña, pues mencionó que lucharon para que Rocha Moya, pudiera ser candidato a gobernador, afirmando que no era su momento.

"Cuando quiera lo podemos discutir con mucho gusto, todo lo que pasó y las formas en que participamos para que el fuera gobernador, yo no quiero pelear con nadie, queremos lo mejor para Sinaloa", externó.

Cuen Ojeda, manifestó que a pesar de todo esto, siguen teniendo una buena comunicación, sin embargo, aclaró que nunca fueron amigos él y el gobernador de Sinaloa.

Reconoció que él no obligará a salir a nadie del Gobierno del Estado, confirmando únicamente la salida del Subsecretario de Salud, Carlos López Portillo, quien renunció por su propia cuenta.

"Yo salgo y conmigo sale la gente de mi más confianza porque pues yo soy el jefe, sin embargo, hay otros espacios, yo les dije que no quiero que haya una renuncia masiva para debilitar al Gobierno", dijo.

Finalmente, mencionó que se va fortalecido de la Secretaría de Salud, la cual le deja muchos aprendizajes y preparación para seguir trabajando en beneficio de las y los sinaloenses.