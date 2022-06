A ponerse las pilas: Funcionarios serán cambiados en Rosario

Rosario, Sin.- "Si no se ponen las pilas", los funcionarios municipales de Rosario pudieran estar siendo cambiados o destituidos de su cargo, así lo dejó en claro la alcaldesa, Claudia Liliana Valdéz Aguilar.

La presidenta municipal fue clara al externar que todos los funcionarios que conforman su gabinete deben tener el compromiso de trabajo las 24 horas del día.

"Nosotros estamos comprometidos con un proyecto, el proyecto es ciudadano, aquí hay que atender a la gente y darle resultados, no puede trabajar la Presidenta Municipal 24 horas y sus funcionarios tres o cuatro horas, o están en el tenor de trabajar al cien o no están, yo me preocupo porque su salario esté a tiempo y yo lo que les pido es trabajar por la gente".

Comentó que recientemente ya se dieron cuatro cambios de titulares de área, que fueron en Comunicación Social, Ecología, Turismo y Deportes.

"Algunos de ellos ya no se les renovó el contrato que tenían por seis meses y otros solamente ya no quisieron seguir, se respeta la decisión que ellos hayan tomado".

Asimismo, dijo que así como ya se dieron los primeros cambios, pudieran darse más, siempre y cuando los funcionarios no cumplan con su labor.

"Pues si no se ponen las pilas si (va a haber más cambios), yo necesito que a la gente le demos resultados, porque a veces es muy desesperante que yo tenga que hacer muchas cosas en algún tiempo cuando se supone que yo los contraté para delegar una función y si es necesario vamos a hacer cambios para que se tenga un mejor funcionamiento".

Por último, reiteró que es importante que cada uno de los funcionarios sientan un compromiso real por el trabajo que están haciendo, que no es más que trabajar por dar un buen resultado a los rosarenses.