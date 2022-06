El Congreso del Estado, ahora va por la alcaldesa de Cósala

El presidente de la Junta de Coordinación Política Feliciano Castro Melendrez informó que hay una solicitud de juicio político ya ratificado en el congreso del estado, contra la alcaldesa de Cosalá Carla Úrsula Corrales Corrales.

Dijo que están en la dinámica de revisarlas a través de las comisiones si procede o no procede, dijo y aclaró que todavía no se turna a comisiones, pero primero tendrá que pasar a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

“No se puede chiflar y tomar pinole al mismo tiempo. Se va a revisar de inmediato a través de las comisiones correspondientes, en este caso de la de Puntos Constitucionales y Gobernación”, explicó.

En abril pasado un grupo de ex trabajadores sindicalizados y de confianza, así como pensionados presentaron en el congreso juicio político contra la alcaldesa por abuso de autoridad y administración indebida de la función pública al acusarla de nepotismo, al asegurar que el ayuntamiento de Cosalá está siendo administrado por familiares de la presidenta municipal.

Reitero que éste caso, no quedará estancado, seguirá su curso y será a la Comisión de Puntos Constitucionales emitir un dictamen.

“El Congreso no se ha paralizado. Ustedes han visto todo el proceso. Estamos atendiendo ese tipo de problemas. Por supuesto que va a haber una respuesta. Yo espero que sea rápido”, dijo.

Asimismo precisó que no hay denuncias de juicio político contra el alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres.

“Lo que sí hay son denuncias ante la Auditoría Superior, presentada por un grupo de regidores y un grupo de ciudadanos en relación a Mazatlán. Pero de auditorías específicas, aún no llega a un planteamiento de juicio político”, aclaró.

SE SIGUE EL JUICIO POLÍTICO CONTRA ESTRADA FERREIRO

Por otro lado, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena aclaró que el Congreso del Estado ya hizo todos los comunicados a las diversas instancias -Poder Ejecutivo Judicial y Fiscalía del Estado- tanto por la Declaratoria de Procedencia como por la elección del presidente municipal sustituto.

Castro Melendrez aclaró que sólo están pendientes los dos procesos de juicio político, mismos que se van a concluir cuando la Comisión Instructora ya haya cerrado todo el proceso de diligencias y alegatos.

Destacó que la Comisión Instructora tiene tres días para presentar las conclusiones, las turna con los secretarios para que éstos a su vez lo hagan del conocimiento de la presidencia de la Mesa Directiva, la Mesa Directiva lo lleva a Jucopo para agendar en el orden del día del Pleno.

“Cuando tengamos eso estaremos llevando el caso al Pleno y ahí se corre más menos el mismo procedimiento, si nos referimos al debido proceso. Es decir, hay derecho de audiencia, podrá concurrir al Pleno o no, es su libre decisión, si asiste podrá ejercer su derecho, o si resuelve no concurrir pues él pierde el derecho, él tiene una defensa que sigue interactuando en el Congreso", señaló.

Respecto a las consecuencias que podría enfrentar Estrada Ferreiro si procede el juicio político, precisó que de acuerdo a la ley, es la inhabilitación para ocupar cargos públicos, aunque el tiempo depende de cada caso en concreto.

“Reitero dos cosas: hay dos expedientes de juicio político. Uno, tiene ese recurso legal, el otro está libre, por decirlo de alguna manera. ¿Qué consecuencias, según la ley? No lo estoy afirmando, recuerden que no vamos a prejuzgar nada. Lo digo, y en eso quiero ser muy explícito, para que no haya lugar a errores de orden legal. Una consecuencia del proceso de juicio político, desarrollado el caso, y en la eventualidad de que así se concluya, es la inhabilitación para ocupar cargos públicos, por ejemplo”, indicó.