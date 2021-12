A pesar de variante Ómicron, siguen en pie fiestas de fin de año

Mazatlán, Sin.- En Mazatlán siguen en pie la velada de fin de año en Olas Altas y el Carnaval, para el mes de febrero, aseguró el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Aunque se informara que en Sinaloa hay dos casos sospechosos de Ómicron, sobre todo una pareja de mazatlecos, el presidente municipal indicó que mientras se mantengan en esas condiciones, no hay razón de suspender las fiestas, porque se tiene que empatar la salud con la economía.

“Mientras no haya ninguna señal que nos alerte, no hay por qué no hacerlas, lo que sí es que hay que tomar los cuidados necesarios que debemos tener… hicimos un procedimiento especial tenemos gente preparada para eso, lo que menos queremos es que regrese la pandemia”, dijo.

El alcalde Benítez Torres dijo que acudirá a España, a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en enero, y que es la misma situación, de que hay alerta por esta nueva variante del Covid-19, pero que no pueden dejar de seguir en la vida normal y rutinaria.

“Si los ciudadanos nos ayudan a usar cubrebocas, a asearse las manos frecuentemente, a tener cuidados, no va a pasar nada, y va a ser como una gripa más”, resaltó.

“Hasta ahorita sí se contempla la fiesta de fin de año y el Carnaval y la Semana de la Moto”.

Y ante la sospecha de dos casos de Ómicron en Sinaloa, indicó que con más razón la ciudadanía debe de poner de su parte y ser más cuidadosa.









