Fiestas en salón de eventos no dejan dormir a vecinos de la colonia Zapata

Escuinapa, Sin.- Los vecinos de la Colonia Emilio Zapata están exigiendo la regulación de horarios para fiestas en salones de eventos al verse afectados por un local que se encuentra en dicha zona.

Los afectados denunciaron que no pueden descansar por las noches, ya que las fiestas en dicho lugar terminan por acabarse hasta las cinco o seis de la mañana.

"No podemos dormir, me levanto a las cinco o seis de la mañana y apenas se iba acabando la fiesta, el problema no es que hagan fiestas, sino que el volumen de la música lo ponen alto y retumban las casas" expresó uno de los afectados.

Asimismo comentaron que esto es todo el tiempo, pero en la actual temporada decembrina, este problema se acrecenta.

"Esto ya es de mucho tiempo atrás pero ahora se están excediendo, se están pasando, antes paraban a misma hora pero era más esporádico, pero ahora no sé qué está pasando si se supone que iba a ver más control" expuso Jesús "N".

Fueron reiterativos en mencionar que no están en contra de las fiestas, pero si deben procurar no afectar a terceros.

Ante tal denuncia, se cuestionó a la Oficial Mayor, Sofía Rodríguez Sosa, quien informó que los permisos de fiestas se están otorgado hasta las 2 de la mañana.

Agregó que para evitar estas afectaciones a la población, se va a reforzar la supervisión con Seguridad Pública y por medio de esta vigilar que se cumplan con los lineamientos estipulados en los permisos.

Para finalizar, dijo que también es importante que la ciudadanía ponga de su parte y que al momento de tener alguna convivencia, esta se realice generando la menor afectación posible a terceros.













