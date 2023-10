"A la UAS no la van a poner de rodillas" Director de CESUR

Rosario, Sin.- "A la UAS no la van a poner de rodillas", así fue la expresión de Manuel Diamantis Pérez Barajas, director del Centro de Estudios Superiores del Sur de Sinaloa (CESUR) al concluir la manifestación de alumnos y trabajadores de la UAS en Rosario.

Fueron cientos de alumnos, profesores y administrativos de la UAS en Rosario, quienes salieron a las calles a manifestarse en apoyo al rector de la institución Jesús Madueña Molina, quien entre sus consignas hacían alusión al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

Luego de concluir el recorrido, los manifestantes se plantaron por unos minutos frente al Palacio Municipal, donde Manuel Diamantis Pérez, se dirigió a los manifestantes, diciendo que no se va permitir que dicha institución se le ponga de rodillas.

"A la universidad no la van a poner de rodillas, el rector no está solo, somos universitarios orgullosamente, el Estado de Sinaloa tiene que saber que esto es una injusticia por parte del Gobierno del Estado, nosotros como universitarios estamos comprometidos para apoyar la autonomía universitaria".

En Escuinapa también salieron a las calles. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Ahí mismo, externó que "No vamos a permitir que este Gobierno viole la autonomía universitaria, que se escuche fuerte, Viva la UAS, Viva la UAS".

Al concluir, exclamó "No estás solo, no estás solo, no estás solo", en apoyo a Madueña Molina.

Al igual que en Rosario, uaseños salieron a recorrer las principales calles de la cabecera municipal y concluyeron en el Ayuntamiento.