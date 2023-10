El gobierno de Sinaloa seguirá colaborando con la UAS

Mazatlán. Sin. -El gobierno de Sinaloa colaborará con Robespierre Lizárraga o quien sea que esté al frente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aseguró el gobernador Rubén Rocha Moya.

Al asistir este miércoles por la mañana a la colocación de la primera piedra de la empresa manufacturera Tetakawi en Mazatlán, el mandatario estatal destacó que lo sucedido con Jesús Madueña Molina, al ser quitado de su puesto como rector, no atraerá ingobernabilidad en la universidad, ya que hay muchos trabajadores y estudiantes inteligentes que distinguen lo que es correcto.

“No hay problema, no va a haber ingobernabilidad, no tiene por qué, todo mundo debe entender, los estudiantes por medio de todo lo que se ha publicado, por los periódicos, por los medios, todo eso que se sabe, que se ve, que se dice todos los días; la inteligencia está ahí en la universidad, ellos entienden perfectamente bien cuál es la situación, yo lo que les digo es que si quieren manifestarse tienen derecho a hacerlo y tienen libertad para hacerlo”, expresó.

El gobernador de Sinaloa señaló que seguirá apoyando a la UAS, a todos los trabajadores y estudiantes que están en favor de un verdadero orden al interior de la vida universitaria y que en caso de haber necesidad financiera, estará atento a apoyar cualquier situación, asegurando que es el más amigo de la Universidad.

Indicó que de acuerdo a la legislación universitaria, si suspenden al rector, el secretario general, Robespiere Lizárraga se queda como encargado del despacho.

"No está impedido, él no está impedido. Todo lo que hagan de acuerdo con la ley en la universidad que lo hagan respetar, quien esté ahí con ellos, vamos a hacer la relación, porque entonces si no lo hago entonces si violaría yo la autonomía, pero yo voy y le digo a los trabajadores que vamos a estar muy atentos", puntualizó.

Madueña Molina no es la universidad

Rocha Moya afirmó que el ahora rector destituido, Jesús Madueña Molina, no es la universidad y que lo que se conoce hasta ahora de los que administraban la UAS están señalados de corrupción.

“Todo mundo está en libertad de manifestarse, pero esa no es la tradición de los universitarios, siempre hemos luchado por las causas justas, por las causas de honorabilidad, porque la casa de estudio es el recinto más honorable, aún cuando haya alguien que esté señalado de corrupción. Todos los universitarios, los jóvenes que están estudiando, los maestros, trabajadores, cuentan con todo mi respeto y mi apoyo", expresó.