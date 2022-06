Va Vicente Rodríguez detrás de un sueño musical en La Voz

La voz y el talento interpretativo de Vicente Rodríguez cautivaron a los coaches del programa “La Voz” y a miles de mexicanos que siguen el programa de TV Azteca, pero antes ya lo habían hecho con los mazatlecos que en algún momento lo han escuchado cantar, ya sea en concursos escolares, fiestas, reuniones o eventos artísticos en Mazatlán.

Él es un joven de 25 años que desde los 12 canta de manera profesional y ahora, a través de este reality en el que hará equipo con el español David Bisbal, buscará cumplir sus sueños musicales haciendo lo que más le apasiona en la vida: cantar.

“Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, es cierto, un programa nunca va a definir qué voy a hacer, ni qué voy a lograr, simplemente es un paso más en esta pequeña parte de lo que es crecer, ya a donde sea que llegue, gane o pierda, no voy a dejar de seguir haciendo la música que el corazón me ordene”, asegura.

Sobre la experiencia que vivió al realizar la audición que se transmitió este martes, donde los cuatro coaches (Ha-Ash, Yuridia, Joss Favela y David Bisbasl) voltearon su silla con la intención de integrarlo a sus equipos, Vicente dice que fue algo mágico.

“Francamente, sentía que el corazón se me salía antes de entrar a donde están los coaches, es una presión muy fuerte, un escenario que impone demasiado y vas a la deriva, tienes una única oportunidad, son segundos los que definen si lograrás triunfar o regresarás a seguir intentándolo y esta vez siento que la suerte me sonrió y me siento muy orgulloso de haber estado en el lugar correcto y en la hora correcta”, comenta.

Aunque confesó que él estaba tan concentrado en su interpretación de “Castillo azul” que cuando menos pensó ya tenía a los cuatro coaches viéndolo de frente.

“No estaba mirando tanto las sillas porque estaba en mi rollo astral de cantar, ya que los miré a todos, sentí una emoción tan grande, no imaginaba que se llegara a sentir así de bonito, es un sentimiento muy hermoso, que no muchos tienen la dicha de vivir, me siento muy afortunado de haber logrado esta reacción en ellos, porque hablamos de personas súper talentosas del medio y para mí es un honor que mi voz les haya gustado”.

Aseguró que eligió irse al equipo de Bisbal porque siempre ha sentido una conexión con su música y con su forma de interpretación.

“Con él fue con quien mi conexión estuvo siempre al límite, yo ya escuchaba su música, sus canciones, todo lo que él nos ofrece y me sentía como en conexión, yo siempre desee conocerlo, desde muy niño y cuando vi que se volteó pensé que ya había logrado algo en la vida, y que él supiera que existo”.

Los inicios

Vicente canta desde los 7 años de edad. En fiestas familiares, concursos escolares y más tarde formando parte de diversas agrupaciones, así es como ha ido desarrollando su talento.

“Empecé en una fiestecita, yo cantaba para que me dieran una recompensa, para una paleta o algo, y de ahí empezó ese gusto. He formado parte de algunas agrupaciones, estudié en la escuela del Ángela Peralta, tengo momentos en los cuales he colaborado con distintos artistas de la localidad, pero todo ha sido muy local, nunca he tenido una exposición nacional como ahora. Profesionalmente, desde los 12 años ya estaba dándole muy duro, tanto a la composición como a la interpretación de canciones, ya que también compongo mis letras”, dijo.

Llegar a las audiciones de “La Voz” es algo que le hizo recordar que nunca hay que dejar de luchar por los sueños y más cuando van acompañados de una gran pasión como lo es para él la música.

“La pandemia del Covid, a mí y a muchos otros músicos nos dejó en un ‘stop’ de momento, debido a que las oportunidades cada vez empezaron a ser más carentes y una vez que todo empezó a fluir mejor, yo ya tenía la estabilidad que te da un trabajo, la seguridad, esa sensación de estar tranquilo, pero llegó la oportunidad de audicionar y no lo pensé, y es que dentro del corazón no se manda y más con la pasión que sientes al hacer algo que sabes que es tu vocación y que sabes que naciste para eso”.

El programa será para él una plataforma de crecimiento y aprendizaje, que le servirá en su carrera para ser un artista más completo cada día.

“Lo que espero es un gran aprendizaje, un gran crecimiento, les tengo muchas sorpresas, muchas canciones bellas, muchas composiciones que creo que llenaran a los mazatlecos de mucho orgullo y alegría, soy un mazatleco que está en las ‘grandes ligas’ y no olvidaré mis raíces de ninguna forma y al regresar, gane o pierda, traeré lo mejor de mí, todo lo que haya aprendido allá, aquí estará con nosotros”.

Lo que sigue

A partir de la próxima semana iniciarán “Las Batallas” en “La Voz”, que se transmite lunes y martes a las 18:30 horas por TV Azteca. Ahí los participantes se enfrentarán a sus compañeros de equipo para seguir avanzando rumbo a la final.