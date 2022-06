Leididiana Mayorquín, la rosarense que quiere ganar “La Voz México”

En el inicio de las audiciones de La Voz México 2022, este lunes por TV Azteca, una rosarense logró que los cuatro coaches (Yuridia, Ha-Ash, David Bisbal y Joss Favela) voltearan su silla para conocer a quien había conquistado sus oídos e invitarla a formar parte de su equipo.

Ahí estaba Leididiana Mayorquín, quien con la interpretación de “Aunque me cueste la vida” se ganó un lugar en el programa musical, al integrarse al equipo de Yuridia. Y ahora va con todo para hacer el mejor papel, entregarse al 100% en cada presentación que le toque realizar y ¿por qué no?, traerse el triunfo para Sinaloa.

La cantante aseguró que su llegada a La Voz fue algo “chistosa”, ya que fue su hermano el que la inscribió, a través de un video, sin que ella supiera, hasta que le hablaron para decirle que había pasado los primeros filtros y que querían platicar con ella.

“A raíz de lo de la pandemia del Covid-19 en el 2020, las audiciones para La Voz fueron en línea, o por video, yo no sabía que estaba audicionando, mi hermano mandó mis videos, el proceso inició en mayo del 2021 y empecé a pasar filtros, a avanzar, pero yo me enteré hasta agosto, cuando ya querían hablar conmigo. Es un proceso largo, son muchos pasos, y casi sin darme cuenta, ya estaba metida hasta el fondo de La Voz México”, explica.

Cuando ya le informaron que había quedado seleccionada para participar en las audiciones, que es la primera etapa del programa, la rosarense sabía que era el primer paso de su meta.

“A través de videos y dependiendo de los filtros que hayas pasado, te hacen videollamadas, entrevistas, pruebas y mucha más información. Se hace un casting presencial, que fue el año pasado, donde te hacen pruebas de canto, entrevistas, pruebas de vestuario, y ya sigues en el proceso, pero el hecho de que vayas no quiere decir que ya estás dentro, pero te van haciendo pruebas de acuerdo a lo que proyectas. En diciembre me pidieron las últimas cosas y en ese entonces me avisaron que ya estaba dentro de las audiciones”.

Aunque ella se dedica al mundo de la música desde hace muchos años y canta desde que estaba en la secundaria, dice que su audición fue algo estresante.

“Fue bien estresante, yo me dedico a la música, tengo tiempo cantando en algunos grupos, he cantado delante de muchísima gente, en diversos eventos del Carnaval de Mazatlán, en Olas Altas, en Escuinapa, en Rosario y a pesar de que es muchísima gente, no es lo mismo, yo me siento más presionada y nerviosa cuando hay poquita gente y más cuando sabes que a quien le vas a cantar son artistas de renombre, que son los que te van a evaluar”.

Recuerda que decía: “con que se voltee uno”, aunque en el fondo pensaba que no iba a quedarse debido a que, según su percepción, la canción que le asignaron no la hacía lucir tanto.

“Yo la verdad no creí que se fueran a voltear, porque mi canción no era muy atractiva en cuestión vocal, no me hacía lucir tanto, hay muchas canciones que te permiten hacer más cosas; fue una gran sorpresa que se voltearan todos, todavía no me la creo, yo sé que no canto mal, que canto bien, porque tengo tiempo haciéndolo, pero no tengo carrera, no tengo estudios, pero por algo llegué hasta ahí; y sabía que aunque no me eligieran, había llegado a esa instancia, yo tengo conocidos que en otras ocasiones han hecho casting y no han llegado a esas audiciones”.

Leididiana forma parte del equipo de Yuridia. Foto: Cortesía | Leididiana Mayorquín

Leididiana eligió irse al equipo de Yuridia porque fue con quien se identificó más luego de los comentarios que cada uno de los coaches le dijeron.

“Es bien raro, estaba yo con los cuatro enfrente y todavía no me lo creía, a mí me gustan los cuatro, he cantado canciones de los cuatro, son baladistas y yo me inclino mucho por la balada, quiero creer que tuvo mucho que ver lo que dijo cada uno y Yuiridia me dijo que mi voz se escuchaba muy clara, muy limpia, y que ella podía definirme un estilo; por eso creo que fue que me incliné hacia ella”.

Lo que viene ahora para ella es esperar a que llegue la siguiente etapa de La Voz México, para trasladarse otra vez a la Ciudad de México a seguir detrás de su sueño musical.

“Tienen que pasar todas las audiciones para que se armen los equipos y el proceso siguiente, que son eliminatorias directas entre compañeros, para regresar a la Ciudad de México”.

La rosarense asegura que se entregará al 100% en cada canción que le toque interpretar durante su participación en el programa.

“Como participante, como cantante, como artista y como persona, lo principal es dar lo que yo soy, hacer lo que me gusta hacer, porque es algo que amo, cantar, y siempre que lo hago, lo hago con todo lo que tengo. De lo que pueden estar seguros es que yo voy a dar todo lo que tengo en cada presentación que tenga en La Voz”.





SU FORMACIÓN

Leididiana ha formado parte de varios grupos musicales en Rosario y Escuinapa, con los que se ha presentado en eventos como el Carnaval de Mazatlán (en la zona de Olas Altas), en las fiestas del mar de Las Cabras de Escuinapa y en los festejos de aniversario de Lola Beltrán en El Rosario, entre otros.

Desde hace un año es la vocalista del grupo versátil Chava Corona, de Escuinapa.