Mazatleco Vicente Rodríguez entra a “La Voz México”

Mazatlán, Sin.- El joven mazatleco Vicente Rodríguez destacó este martes en las audiciones a ciegas del programa “La Voz México”, que se transmite por TV Azteca.

Con la interpretación de la canción "Castillo azul", el cantante logró que voltearan su silla los cuatro coaches: Ha-Ash, Yuridia, Joss Favela y David Bisbal, eligiendo a este último para formar parte de su equipo.

En su participación, el joven de 25 años dijo que tras la pandemia del Covid-19 tuvo que hacer a un lado la música para buscar un trabajo estable, el cual encontró en una empresa de seguridad antes de llegar a "La Voz".

"En cuanto me dijeron que era uno de los candidatos a llegar al programa no dudé ni un segundo y aquí me tienen. El tomar una decisión tan drástica al abandonar esa estabilidad que te da un trabajo fue un impulso muy acertado", dijo.

"En mi cabeza me repetía: la música nunca te ha dejado y en esta oportunidad tu no tienes que dejarla y estar aquí en La Voz es la decisión correcta".

Vicente Rodríguez buscará ganar "La Voz". Foto: Cortesía | TV Azteca

Al recibir buenos comentarios por parte de los coaches, el joven eligió unirse al equipo de David Bisbal, con quién buscar a salir triunfador del programa

A partir de la próxima semana comienzan “Las Batallas” en "La Voz", onde los participantes se enfrentarán a sus compañeros de equipo para seguir avanzando en la competencia.

“La Voz México” se transmite por Azteca 1 los días lunes y martes a las 18:30 horas.

OTRA SINALOENSE

En “La Voz México 2022” también participará la rosarense Leididiana Mayorquín, quien hace unas semanas logró que los cuatro coaches se voltearan y ella eligió formar parte del equipo de Yuridia.