Protagonistas de Sex and the City comparten foto del arranque de nueva temporada

El regreso de Sex and the City está a la vuelta de la esquina y prueba de ello es la fotografía que compartió Sarah Jessica Parker en su cuenta de Instagram junto con las otras protagonistas de la emblemática serie de televisión, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

De acuerdo con el mensaje que acompañó a la publicación, las tres actrices se reunieron este viernes para realizar la primera lectura del guion que abre la puerta al regreso de Sex and the City por HBO Max.

"Juntas de nuevo, salimos de la lectura de nuestros primeros episodios junto a todos los compañeros y nuestros miembros más recientes del elenco”, detalló Parker en su red social.

Momentos antes, quien da vida a Carrie Bradshaw compartió una serie de fotografías que mostraban los guiones de la primera lectura de mesa con todo y nombres de los personajes.

"Todos en And Just Like That están encantados de poder continuar las historias de estos queridos personajes de Sex and the City junto a los intérpretes que les dieron vida", mencionó Michael Patrick King, productor ejecutivo de la serie en un comunicado.

La producción regresa al aire tras finalizar su transmisión en el 2004, luego seis temporadas y dos películas.

Hasta ahora se sabe que la continuación de la serie contará con 10 capítulos de media hora y se centrará en la vida y la amistad de Charlotte, Miranda y Carrie a sus 50 años, pero sin Samantha Jones, tras salir a la luz los problemas entre la actriz Kim Catrall y Sarah Jessica Parker.

Cuando la comedia empezó en 1998, Parker ya era amiga de Cynthia Nixon, quien encarnaba a una de sus tres "mejores amigas" en Manhattan. Luego también estableció una buena relación con Kristin Davis, la cuarta coprotagonista.

Pero las cosas con Cattrall siempre fueron diferentes.

En 2018 se confirmaron los rumores de la mala relación cuando Cattrall posteó un duro mensaje en su cuenta de Instagram: "No necesito tu cariño o tu apoyo en este trágico momento @sarahjeessicaparker".

En la última temporada de Sex and the city, transmitida en 2004, la gran Samantha, después de un chequeo médico recibe el diagnóstico de cáncer de mama / Cortesía

"Mi madre me preguntó hoy, '¿cuándo te dejará tranquila esta hipócrita de @sarahjessicaparker?' Tu continuo contacto es un recuerdo doloroso de lo realmente cruel que eras entonces y ahora", añadió.

Parker dedicó a Cattrall un mensaje en sus redes sociales en el que le trasladó su "cariño" y sus "condolencias" por la muerte de su hermano Chris, hallado muerto en su casa de Canadá.

Cattrall agregó un enlace de un artículo del New York Post titulado: "La cultura interna de las chicas malvadas destruyó 'Sex and the City'".

La actriz le hizo una advertencia: "Tu no eres mi amiga. Así que estoy escribiendo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para recuperar tu imagen de personaje de 'niña buena'".

