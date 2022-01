Reportan fuerte accidente automovilístico de Eduin Caz vocalista Grupo Firme

Culiacán, Sin.- El encargado de darle vida con su voz a la canción "Ya Superáme" de Grupo Firme, presuntamente sufrió un aparatoso accidente en Culiacán, Sinaloa, el día de hoy lunes 31 de enero.

Fue el periodista Gustavo Alfonso Infante, dio a conocer la noticia a través de su canal de Youtube, en donde mediante un video habló sobre el accidente automovilístico que presuntamente sufrió Eduin Caz. Sin embargo, aclaró que el incidente aún no ha sido confirmado ni por el representante de la banda, ni por la policía.

“Quiero decirles que una lujosísima camioneta, propiedad del líder, vocalista de Grupo Firme se volcó hace unas horas, a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Las imágenes son realmente fuertes, rudas. Yo no quisiera alarmar, pero le estuve marcando al dueño del grupo, al de relaciones públicas y no tengo ninguna confirmación por parte de ellos. La policía no lo ha confirmado”, fue lo que dijo Gustavo Adolfo Infante en su video.

En ese sentido, Adolfo Infante también añadió que esperaba que el vocalista de "El Tóxico" se encontrará bien, pues la banda se ha encontrado en Las Vegas.

A su vez, La Chicuela también pública que recibió el reporte sobre el accidente del cantante, pero que sería una vez que tuviera más información que daría los detalles sobre el accidente.

Por otro lado, Chamonic, a través de su cuenta de Intagram oficial, publicó una serie de fotos del accidente que sufriría Eduin Caz, quien también, se encontraba a la espera de la confirmación del accidente del cantante.

Aún cuando en internet está circulando la información, sobre este hallazgo, ni el mismo Eduin Caz, ni la banda han rendido declaraciones para confirmar el incidente.

















