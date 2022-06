Raquel Sofía presenta su nuevo álbum

La cantautora Raquel Sofía presenta su disco "Lecciones de una vida cagándola en el amor", un disco que muestra muchas facetas de la artista con una combinación de estilos de música que le gustan, plasmando su esencia, haciendo lo que siente y lo que le gusta, es un disco de exploración porque cuando hizo este álbum pasaron muchas cosas en su vida y alrededor de ella por lo que refleja los procesos por los que iba pasando.

“Es un álbum que hice con toda la libertad, con el sonido que quiero, las historias que quiero”, comentó Raquel Sofía.

Aseguró que este representa todos los diferentes lados de quien es ella realmente, “este material reúne todos los procesos que viví durante la grabación del mismo, por ejemplo pasó la pandemia a la mitad de la creación de mi disco; me separé de mi pareja y al tiempo regresé con él, también durante esta etapa me lance a la aventura como artista independiente, por lo cual no ha sido fácil hacer este disco y ha resultado todo un reto..”, agregó.

Este disco cuenta con featurings y con videos para acompañar cada canción. Es un disco donde se muestra siendo ella misma sin pretensiones.

“Plan Z” es una de las canciones que se eligió para promocionar este álbum, la cual es en colaboración con el cantante Pedro Capó.

Esta canción es para todos los que llegan a los 30 y se dan cuenta que las cosas no salieron tal como planearon, la letra tiene un poco de comedia y celebra los errores y las imperfecciones de la vida.

Es una canción con la que se van a poder identificar muchas personas de la generación de Raquel Sofía, por lo super honesta y porque no hay otras canciones con este tipo de mensaje.

Mencionó, “invité a Pedro Capó a cantar conmigo, porque además de ser un gran amigo y un compañero de viaje desde hace años, es alguien que también ha tenido que luchar por lo que tiene".

Cabe mencionar que “Plan Z” es la primera canción que saca en toda su carrera que no trata de amor o de desamor, el video lo dirigió Iñigo Abaroa y fue escrita por ella y su productor Stefano Vieni.

MÁS DE RAQUEL SOFÍA…

Cantautora egresada de la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami. En el 2015, lanzó su primer álbum Te Quiero Los Domingos, el cual llegó al #1 en la lista iTunes Latino. Su llegada como intérprete fue reconocida por La Academia Latina de Grabación, la cual le otorgó una nominación a Mejor Artista Nuevo en el Latin Grammy 2015. Su álbum 2:00 A.M. fue publicado en 2018 y se hizo acreedor a una nominación al Latin Grammy y al Grammy, destacándose por el exitoso sencillo “Tenemos Historia”, que cuenta con más de 8.2 millones de streams en Spotify. En el mismo año, Raquel se presentó en la Sesión Acústica del Latin Grammy en la Ciudad de México. Con su balada “Amor en Cuarentena” (2020), Raquel Sofía se hizo acreedora a su tercera nominación al Latin Grammy, por Mejor Canción Pop.

Además ha escrito canciones con y para otros artistas como Danna Paola, Piso 21, Maite Perroni, Ha-ash, Lasso, Juanes, Ednita Nazario, Fela Dominguez, Gepe, Marco Mares y más.

