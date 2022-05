Taylor Swift recibe Honoris Causa y da el discurso de graduación

Hoy es un gran día para todos los "Swifties", esto debido a que la compositora de "You Belong With Me", ganadora de 11 Gramys, recibió un Doctorado Honoris causa en la New York University.

Pero no solo eso, sino que la intérprete de "Shaket It Off", también dio el discurso ante todos los graduados, el Yankee Stadium de la ciudad de Nueva York. Por ello, y para darle el honor que se merece a la compositora de "Lover", te contaremos todo al respecto de la ceremonia.

La preparación

Por medio de su Instagram personal, la compositora dio a conocer el cómo se preparó para asistir a la ceremonia.

El video, que cuenta con más de 2 millones de likes, muestra como Taylor va a vestirse a la ceremonia.

Así mismo, algo que dio mucho de qué hablar fue el Grammy que la cantante mantiene en una jaula.

Lo mejor del discurso

A pesar de que Swift comenzó el discurso mencionando que no le gusta dar consejos, esto no la detuvo para dar un gran mensaje las personas presentes en el evento.

A continuación te dejamos un recuento de las mejores frases que dijo la cantautora:

“Hay que saber qué cosas conservar y a cuáles dejar ir. No puedes cargar todo. Decide qué es tuyo para cargar y qué debes dejar ir. Casi siempre, las cosas buenas de la vida son más ligeras”.

“Nunca tengas vergüenza de intentar”.

“Mis errores han llevado a las mejores cosas de mi vida”.