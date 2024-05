Arresto de dueño de Azteca Lighting no está ligado al contrato millonario de lámparas en Mazatlán: Alcalde

Mazatlán, Sin. -El alcalde Édgar González Zataráin manifestó que la detención de Alonso Puerto Sánchez, dueño de Azteca Lighting, no está vinculada con los contratos que ha signado dicha empresa con el Gobierno de Mazatlán, entre ellos uno por 400.8 millones de pesos para la compra de 2 mil 139 lámparas led.

Precisó que puede tratarse de otro actor particular, incluso, el Gobierno del Estado.

Por el contrato de los 400.8 millopnes de pesos, expresó el Presidente Municipal, aún se lleva un proceso legal entre ambas partes.

"No tiene qué ver ese tema con el Municipio, eso debe ser un tema particular, no sé, de otra institución u otro ente, puede ser el Gobierno del Estado, yo desconozco en sí cuál es el tema, no tiene qué ver con el tema de las de los 400 millones debido a que se lleva un proceso", dijo.

Rescisión del contrato

En septiembre de 2022 la Comuna inició un proceso para rescindir el contrato por supuesto incumplimiento de parte de la empresa.

Para ese entonces ya se había dado un anticipo de 60 millones de pesos, cantidad que se busca recuperar para la hacienda municipal.

"Ese proceso que lleva se ganó la primera instancia, y luego el 15 de abril nos notifican el fallo a favor de la segunda instancia (...) la Sala Superior ratifica a favor del Municipio, eso es en lo que va en cuanto al reclamo, lo que tiene que ver con la rescisión del contrato y posteriormente el reclamo del recurso de los 60 millones de pesos", agregó.

González Zataráin dijo que la empresa tenía un último recurso de amparo luego del fallo del 15 de abril, sin embargo, desconoce si se utilizó.

Detalló que con la rescisión del contrato y los fallos a favor, el municipio, además de recuperar los 60 millones de pesos, también se haría acreedor a una penalidad equivalente al 10 por ciento del valor total del contrato.

"La penalidad que viene establecida en el contrato, una vez que se rescinda el contrato para la parte que en este caso no tenga la razón, tiene que pagar una penalidad del 10 por ciento sobre el total, que en este caso son 400 millones y fracción, es decir, el 10 por ciento son 40 millones y fracción", añadió.

El contrato por 400.8 millones de pesos para la compra de 2 mil 139 lámparas led se firmó durante el segundo periodo de Luis Guillermo Benítez Torres como Alcalde del puerto en la recta final de 2021, mediante adjudicación directa.

Benítez Torres ya fue vinculado a proceso por este caso, pero el juicio sigue en pie por el presunto daño a la hacienda pública municipal.









