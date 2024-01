Olga Tañón recibe el año con ritmo

La agenda de conciertos 2024 del Auditorio Nacional inició con mucho ritmo, al recibir a la dos veces ganadora del Grammy, Olga Tañón, quien tocó por primera vez en dicho recinto y presentó su espectáculo “Electrizante”.

“Muchacho malo” y “Que se vaya” dieron inicio al espectáculo, en el cual estuvo acompañada por diez bailarines y diez músicos. “México, gracias por recibirme”, expresó la puertorriqueña, mientras terminaba su interpretación de “Vendrás llorando”.

“Señores es que a ésta le afecta la altura. Yo de verdad tengo que agarrar un poquito de aire para lo que viene, ¡no se me sienten., que esto no es para sentarse!”, advirtió antes de continuar con “Vuela muy alto”.

La artista no paraba de bailar, y deslumbró con cuatro cambios de vestuario a lo largo del espectáculo. “Cómo olvidar” y “Contigo o sin ti” pusieron a cantar al público, que se conformaba en su mayoría por venezolanos que no dudaron en ondear sus banderas.

Entre la audiencia se encontraba la actriz Maribel Guardia, gran amiga de Olga, y quien la alentó para presentarse en el Coloso de Reforma. “¿Saben una cosa? Me han hecho un sueño realidad. Me comunicaba todo el día con Maribel, y le decía es la primera vez que me presento en esa cosa, y me decía ‘tranquila, re irá muy bien”, contó la intérprete.

Maribel se puso de pie y le mandó un beso a la cantante, además de aprovechar para saludar al público. El show siguió con un medley homenaje a Celia Cruz, conformado por éxitos como “La vida es un carnaval”, “La negra tiene tumbao” y “Quimbara”.

“Las canciones que yo canto no las puedo cantar lento. La madre que me parió que está en el cielo era muy zandunguera”, bromeó la artista, quien continuó con “Así es la vida” y “No hay cama pa' tanta gente”.

Los invitados no podían faltar en esta fiesta, y entre aplausos el cantante Jimmy Álvarez se sumó al show para cantar con ella “Escondidos”, tema que originalmente grabó con el mexicano Cristian Castro.

El repertorio siguió con un bloque de baladas, de la autoría de Marco Antonio Solis, conformado por “Mi eterno amor secreto” y “Basta ya”, ambas muy bien recibidas por los fans, quienes encendieron las luces de sus celulares para acompañar el ambiente romántico.

La recta final del show se conformó por éxitos como “Mi forma de ser”, “Presencié tu amor” y “Entre la noche y el día”. La cantante, quien antes de despedirse confesó que durante la tarde degustó un sopecito, abandonó el escenario con una sonrisa y mandando besos a su público.