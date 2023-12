Incansable, Olga Tañón llega a su primer Auditorio Nacional en solitario

Olga Tañón, una de las mujeres emblemáticas del género tropical se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional en más de 30 años como solista, presentando un espectáculo perteneciente a su gira titulada Simetría Tour.

En 2017 la Mujer de fuego, nombre con el que también se le conoce y surge de su segundo álbum lanzado en 1993, ya había cantado en el escenario del Auditorio en el espectáculo GranDiosas, junto a otras cantantes, sin embargo, la próxima presentación marcará su primer concierto completo en el recinto.

“Estoy muy emocionada, es un sueño que se va a hacer realidad”, dijo la cantante en entrevista con El Sol de México. “La gente me dice ‘¿no te cansas de cantar?' Uno no se cansa y mucho menos cuando todos los públicos son completamente diferentes. Siempre da una emoción como si fuera la primera vez que lo haces. Es por lo que uno debe tener la disciplina para darlo todo, más en un escenario que yo he soñado por tantos años de carrera”.

Olga Tañon iniciará el 2024 después de haber visitado en este año otros países con su Simetría Tour, el cual empezó en junio y ha hecho parada en Puerto Rico, Venezuela, España, Chile, Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos, no obstante, la cantante está convencida de que al presentarse en México necesitará dar su mayor esfuerzo para lograr complacer al público.

“El público mexicano es sumamente exigente, porque tiene el privilegio de tener de los mejores artistas del mundo. Cuando nos hemos presentado allá, siempre nos piden un poco más, están acostumbrados a lo bueno. Me encanta que exijan”, declaró la cantante de 56 años.

En su carta de presentación Olga Tañón cuenta con más de 300 canciones grabadas y 25 álbumes, con los cuales ha logrado hacerse de una imagen que la acredita como una de las mujeres más influyentes de la música tropical. Para su visita a la Ciudad de México, la oriunda de Santurce, Puerto Rico, demuestra que mantenerse activa es una de sus mayores virtudes, por lo que llega con el reciente lanzamiento del disco Tañón con más power, además de su repertorio tradicional.

“Ha sido bien chévere, yo creo que siempre es un nuevo bebé que nace, como digo yo. Le ponemos empeño, mucho amor. Hay temas nuevos y otros que se habían grabado pero con otras versiones, porque han sido temas que hasta el día de hoy los canta toda la familia”, dijo sobre la placa musical, donde incorpora a Yan Collazo, Daniel Santacruz y Juan Miguel.

En su trayectoria, ha cantado merengue, salsa, balada romántica e incluso regional mexicano, estilo al que dedicó el disco Senderos de amor en 2021. De igual manera, su trabajo ha sido galardonado con dos ocasiones con el Grammy por el mejor álbum de merengue y en cuatro con el Grammy Latino por el mejor álbum tropical, mejor álbum pop vocal femenino y mejor álbum de merengue.

“Los premios siempre han sido importantes y el agradecimiento es muy grande a la gente que siempre nos toma en cuenta a la hora de tenerlos, pero la realidad es que tener un público en vivo que te cante y baile tus canciones es lo más grande, esa es la satisfacción más grande que se puede sentir como artista”.

Será el 12 de enero de 2024 cuando Olga Tañón haga sonar “Es mentiroso”, “Mi forma de ser”, “La gran fiesta”, “Como olvidar” y muchos más temas en el Auditorio Nacional.