“Menos Hombre”, un himno a las emociones humanas

Culiacán,Sin.- Con estilo Dream Pop el cual es considerado un subgénero musical del rock alternativo, llega Amara's Eyes, promocionando su más reciente sencillo “Menos Hombre”, un tema que refleja ideas que oprimen el sentir de los hombres, pues socialmente es considerado como “cobarde” aquel que llora o muestra su sentir.

“Llorar es un tipo de vulnerabilidad que debemos de sentir todos, entonces realice esta canción para externar que no es malo expresar nuestro sentir, derramar unas lágrimas no es malo, no importa si eres hombre o mujer; todos tenemos sentimientos y emociones que sacar”, explicó el cantante en entrevista telefónica para El Sol de Sinaloa.





El cantautor detalló que fue por experiencia propia que decidió escribir este tema, “es saludable el podernos expresar, solo que en mi experiencia personal por ser hombre se me quedan viendo cuando se me sale una lágrima, entonces pues ¿a poco soy menos hombre por llorar?, y de eso justo trata este sencillo”.

Comentó “Menos Hombre” también cuenta con un videoclip, el cual refleja la letra del sencillo, “el video relata la historia de un joven en distintas etapas de su vida donde están presentes los estándares sociales, es una historia un tanto triste, pero con contenido de conciencia para nuestra humanidad que no puede ni debe seguir reprimiendo el sentir de las personas”, declaró.

Su inclinación por el Dream Pop, el joven cantante confesó se debe a que lo considera como terapéutico para su persona, pues logra conectar con esos sonidos suaves que le permiten la inspiración necesaria para poder crear música.

Al preguntarle qué es lo que quiere ofrecer con su música respondió, “yo principalmente escribo música para mí mismo, siempre que estoy haciendo una producción es lo primero que está en mi mente ¿qué me gustaría a mí?, ¿qué es lo que me gusta a mí de las canciones?, ¿qué es lo que yo quiero escuchar?, y eso es lo que quiero ofrecerles que puedan remover sus sentimientos al igual que yo y que puedan hasta soltar esa lagrimita”.

Durante la plática Amara's Eyes, comentó que la pandemia le dejo varias experiencias, y mencionó, “todo este tiempo en casa me quedó bien claro que me tiene que gustar lo que hago, porque por ejemplo me ha pasado que escribo una canción en géneros que están pegando o son los que se están escuchando, pero no son lo que particularmente me guste a mí, y pues al final la canción termina medio rara, así que personalmente en mi proceso artístico y creativo he aprendido que si esto escribiendo tiene que ser algo que realmente me guste para que tenga pasión y sea más natural”.

Actualmente, el cantante se encuentra creando más música con el objetivo de consolidar la creación de su primer álbum y adelanto, “estoy trabajando en mi álbum escogiendo los sonidos, y lo que te puedo adelantar es que me gustaría hacer seis canciones en inglés y seis en español”, concluyó.“Derramar unas lágrimas no es malo, no importa si eres hombre o mujer; todos tenemos sentimientos y emociones que sacar”Amara's Eyes









