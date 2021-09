Fidencio Velarde, el músico que revoluciona el violín

Culiacán, Sin.- Cuando Fidencio tenía 13 años de edad tomó por primera vez un violín en sus manos, sin pensar que éste lo llevaría a conocer otras partes de México y del mundo.

Fidencio Velarde mejor conocido por el público como Fide Velarde, es un músico nacido en Culiacán, cuya carrera musical inició dos años después de haber tomado su primera clase de violín, comenzando profesionalmente como músico a los 15 años; lo que le ha llevado a ser uno de los primeros violinistas de música popular solista en México.

“Mi mamá ofreció tocar un instrumento y le dije que sí, y agarre violín porque mis vecinos tocaban el violín y me llamaba la atención, entre a la escuela y se me dio mucho, descubrí que me gustaba mucho y que se me facilitaba aunque era un instrumento que es muy difícil”, recordó el músico.

El intérprete comenzó sus clases a los 13 años, en el ahora Instituto Sinaloense de la Cultura (ISIC), antes conocido como Difocur, siendo aspirante a ser un reconocido músico de orquesta.

MÚSICA EN LAS VENAS

Fide Velarde creció en una familia de músicos y amantes de la misma, lo cual ha sido una gran ventaja para su desarrollo como artista, pues cuando él tenía 15 años de edad, su hermana ingresó a un mariachi mixto invitándolo a formar parte de éste, cambiando los planes iniciales que tenía de tocar en una orquesta.

“Dure un año y medio estudiando, y me iba muy bien y seguía así probablemente pude haber terminado tocando en la orquesta, pero la necesidad económica me llevó a trabajar y mi hermana mayor trabajaba en un mariachi y me invitó, y me benefició mucho porque era un niño ganando como adulto”, mencionó.

Aunque la necesidad llevó a este artista a cambiar sus planes con la música, ingresar al mariachi fue para él la mejor decisión, pues musicalmente, explotó sus cualidades, mejorando su oído, afinación y su memoria auditiva. Sin embargo, el buen ambiente en el que trabajaba lo inspiró aún más a aprender más y entregarse de lleno a su carrera.

“Tiene mucho que ver y no está tan relacionado a la música, pero es que yo tenía muy buen ambiente de trabajo. Dure 10 años tocando y en un solo mariachi yo duré 9 años y la verdad el buen ambiente de trabajo y hacía que yo quisiera aprender más, eso facilitó mucho que yo quisiera seguir”, dijo.

FIDE POR EL MUNDO

Gracias al talento que Fide demostró mientras estaba en el mariachi, el joven fue invitado a otro mariachi local para representar a México en un festival de cine que se lleva a cabo en Francia, lo cual les abrió la puerta para irse de gira por dicho país.

“La primera vez que yo fui, fuimos como el Mariachi Internacional Culiacán, a un festival del cine que se hace cada año y hubo una francesa que se casó con un mexicano que se dedicó a representar a músicos y ella nos consiguió ese trabajo; la segunda vez que fuimos, también íbamos con ella y tocamos en muchos festivales, estuvimos dos meses gira por allá y nos conseguía permisos para tocar en plazas”, recordó.

Para el músico, este fue el parteaguas de seguir dedicándose a la música pues fue ahí cuando sintió que se sentía en su máximo nivel, lo que también le ayudó a llegar a presentarse también en Santiago de Chile.

EL IMPULSO A SER SOLISTA

Luego de 10 años de haber sido parte de un mariachi, Fidencio quiso hacer algo diferente y grabó un cóver en solitario, el cual en sus redes sociales fue tendencia entre sus contactos, lo que le sirvió de inspiración para formar su propio camino.

“Yo amo la música de mariachi pero ya quería hacer algo diferente y todo empezó porque grabé un cóver de “Thinking Out Loud” y jamás me imaginé que le fuera a gustar tanto a la gente, yo era una persona que cuando subía algo a Facebook y tenía 3 likes y subí el cóver y tuvo 90 likes y pues me emocionó mucho”, expresó.

Algo ayudó para que su carrera subiera como la espuma, es que cuando él subió su primer cóver donde el acompañamiento era una pista, en Sinaloa no se había visto que alguien hiciera interpretaciones melódicas de canciones populares en el violín y en violín eléctrico, por lo que el joven tomó el toro por los cuernos, siendo el primero en el estado en darse a conocer como intérprete de cóvers.

“Cuando yo empecé era algo bastante novedoso que se estaba dando en Estados Unidos pero aquí en México no se daba, yo no lo había visto aquí y eso me ayudó porque mi primer evento fue en una boda en Mazatlán, y ahí conocí a más gente y todo se fue de boca en boca, además de que yo seguí subiendo videos a Facebook y a Instagram y pues gracias a Tik Tok también he podido conseguir trabajos fuera del estado”, mencionó.

CAMINO AL ÉXITO Y LA PANDEMIA

El talento que él tiene lo ha llevado a ser no solo el pionero en hacer covers en violín eléctrico, sino a ser uno de los músicos más populares a nivel estatal, lo que le ha ayudado a seguir en su camino como músico pues experiencias como cuando fue invitado a amenizar una pasarela de vestidos de novia, lo han colocado como uno de los mejores en su rubro.

A partir de que comenzó hacer presencia en más eventos sociales, comenzó a ser uno de los músicos favoritos de Culiacán, por el gran show que interpreta en sus eventos, mismos que lo llevaron a tener la oportunidad de ser contratado para tocar en un importante evento nacional de gobernadores y en la presentación de un libro en donde él fue quien amenizó el evento al que acudieron importantes personalidades de la televisión mexicana.

''Una señora quiso que tocará en una fiesta y yo no podía pero me insistió y fui y me dijo que ella me iba a conseguir eventos muy bonitos y si pues, me invitó a tocar CDMX a un evento que el gobernador iba a tener con gobernadores y alguien me pidió mi tarjeta y me contrataron allá a otra vez a un evento donde había gente bien famosa”, puntualizó.

Aunque desde el 2015 que comenzó su carrera como solista ha sido exitosa y ha ido de viento en popa desde entonces, la pandemia ha truncado muchos de los planes musicales que tenía, aunque nada ha cambiado su plan inicial de seguir siendo parte de grandes eventos sociales y testigo de románticas declaraciones de amor.

“Todo está en una pausa gigantesca de año y medio por la pandemia pero ya había proyectos muy buenos que están pausados, como tocar fuera de la ciudad, porque ya me habían salido contratos fuera del estado y fuera del país, pero no he podido por la pandemia”, recalcó.

LA MÚSICA Y LA PSICOLOGÍA

La música ha traído al músico más placer que frustraciones y afirma que realmente nunca pensó que pudiera llegar hasta el punto en donde se encuentra en este momento, así como no pasó por su mente que ser violinista lo llevaría a otros países y eventos importantes.

“La música me ha dejado más placer que frustraciones y la verdad nunca me hubiera esperado llegar a donde estoy ahora, ni haber ido a Francia a tocar, yo estoy muy agradecido”

Por otro lado, él también es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues aunque es músico de vocación, es psicólogo de profesión.









