“Mis alas”, un mensaje para cuidar de nuestra salud emocional

Con el objetivo de dejar su granito de arena en el tema de la salud mental y emocional de las personas, llega “Mis Alas” un proyecto musical de género Country Soul en español del cantante Raymundo.

Raymundo desea que con “Mis alas” las personas sean más pacientes consigo mismas, pues su mayor anhelo es motivar a sus seguidores a través de su música.

“Hablar de salud mental y emocional es todavía un tema de discusión entre la comunidad latina, por eso me parece importante que mis canciones contengan ese mensaje que hace falta para hacer el cambio y comenzar a ver más por nosotros mismos”, dijo el cantante.

La letra nació en el estudio durante una sesión de grabación asegurando que el objetivo era escribir una canción titulada “Broken Wings” que después se tradujo a “Mis Alas”, en donde la producción estuvo a cargo de Juan de Dios Martín, la composición la realizaron Jasmine Pérez y Raymundo.

El tema va acompañado por un video que fue dirigido por Cathy Bui, un gran talento joven de Long Beach, California. “Esta producción muestra cómo la vida nos da esos momentos callados y difíciles para crecer. El audiovisual cuenta con muchas flores que fungen como símbolo de las etapas que vive una relación: a veces bonitas, a veces marchitas”, aseguro el cantant.

Tanto el video como el single de “Mis Alas” ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales. Raymundo se crio en la ciudad de South El Monte, California, en los Estados Unidos. Sus padres son de origen mexicano.

Proviene de una familia de músicos, sus tíos eran integrantes de una banda que cantaba música tipo Oldies, desde entonces él gustaba de verlos cantar en las fiestas familiares. A los 9 años de edad, comenzó a cantar y tocar la guitarra, en un mariachi juvenil de Los Ángeles, California. Un año más tarde ya estaba escribiendo sus propias canciones.

Durante su carrera ha tenido el honor de pisar grandes escenarios en conciertos, festivales y medios internacionales. En 2015, abrió un concierto para Juanes; en 2019 fue semifinalista, en La Voz US Team Fonsi y tras su participación en La Voz, compartió el escenario con Luis Fonsi nuevamente.

Uno de los obstáculos a los que se ha enfrentado es a la crítica de la industria por su apariencia física. Sin embargo, para el cantante eso ha sido un aliciente importante para continuar y demostrar que el talento no tiene nada que ver con el peso de las personas.

“La gente siempre va a criticar, pero ellos me prendieron fuego para mostrarles que están equivocados. He colaborado con varios artistas que admiro, estuve en un programa de televisión en Estados Unidos. Todo el éxito que he tenido en mi carrera es porque no me doy por vencido”, dijo el intérprete.

El cantante actualmente, se encuentra grabando y escribiendo un nuevo disco, del cual está disfrutando cada paso del proceso.

