Antonio Carrillo, fotografiando estrellas

Culiacán, Sin.- Cuando Antonio Carrillo tomó su primera foto con una cámara digital, no pensó que se convertiría en uno de los fotógrafos sinaloenses más reconocidos a nivel internacional.

Oriundo de Culiacán, Sinaloa, Antonio siempre ha tenido pasión por la fotografía, pero fue cuando cursaba la secundaria, que comenzó a tener su primer acercamiento a este arte llevando retoque fotográfico, tomando este tema de manera profesional, mientras estaba en la preparatoria.

Foto: Cortesía | Antonio Carrillo

“A editar comencé como en el 2007 y ya en 2011 tomé la fotografía más profesionalmente, cuando iba en la prepa”, mencionó Antonio.

TOMANDO EL CAMINO

El joven de 25 años, comenzó a tener el gusto por la fotografía, desde muy pequeño, siendo atractivo para él la estética y el profesionalismo de las fotografías de revistas.

“Desde siempre me gustó la fotografía, pero me llamaba mucho la atención el cómo la hacen otros fotógrafos internacionales en las revistas y siempre me llamó la atención la estética, porque me gustaba ver las cosas bonitas y muy perfectas”, dijo.

Fue su mismo interés el que lo llevó a dar un primer paso tomando fotografías a sus amigas y así seguir tomando fotos a modelos.

“Empecé a tomarle fotos a mis amigas y luego a modelos, a veces pedía colaboraciones y ya en la universidad hice un proyecto administrativo para apoyar a una revista y la revista me empezó a invitar a tomar fotos y las tiendas que se publicaban en la revista me buscaron para hacer campañas y pues me gustó mucho trabajar con la revista y fue como me pude ir dando más a conocer”, comentó.

Mientras estaba estudiando su carrera universitaria, tuvo grandes oportunidades de trabajo dentro de la fotografía pues, llevó una campaña nacional de una reconocida tienda de ropa (María Ferré), así como también llevar la campaña de imagen en la transición de Canal 3 a TVP, siendo el último fotógrafo oficial del certamen entonces conocido como “Nuestra Belleza Sinaloa”.

Foto: Cortesía | Antonio Carrillo

DE TALLA NACIONAL E INTERNACIONAL

Una vez que el joven comenzó a publicar en revistas locales, las puertas de esta industria se le abrieron, siendo invitado a publicar en revistas nacionales e internacionales.

“Mi carrera despuntó, cuando empecé a publicar en revistas, por qué, primero fue la revista local, después me invitaron a colaborar con revistas nacionales y me empezaron a publicar en revistas internacionales”.

Antonio ha logrado publicar en revistas nacionales como MAD Magazine y ALTARA Magazine, siendo el parteaguas que lo llevará a ser publicado en revistas internacionales como STELL Magazine de Australia, SwO magazine de Vilnius, Lithuania, VULKAN Magazine publicada en Toronto y Milán y la revista estadounidense NIF magazine

Con menos de 3 décadas de edad y con casi 11 años de experiencia, Antonio, ha logrado capturar la imagen de dos grandes actrices mexicanas como Carmen Campusano y Lucía Méndez, además de capturar la imagen de la Sinaloense que representó a México en Miss Universo, Denisse Franco, entre otras grandes personalidades del país.

Foto: Cortesía | Antonio Carrillo

PASIÓN Y PERFECCIÓN

Aunque para muchas personas el retoque fotográfico puede ser algo irreal, Antonio le da todo un significado, pues afirma que en el retoque encuentra la manera de hacer que una fotografía se vea increíble, llamativa y lo más perfecta posible.

“Me gustan mucho las imágenes que llaman la atención, me gusta que se mire natural, pero me gusta como que se mire muy increíble, a veces pues en las fotos si es de noche, pongo sol, perfeccionó los detalles sin que se mire fuera de lo irreal. A veces una persona no es fotogénica y entonces yo lo que hago es hacer que se mire como yo siento que se mira, yo a las personas siempre las miro bonitas, hago que se miren como ellos son realmente”, declaró.

Para Antonio la fotografía es algo que realmente le apasiona y aunque no ha sido tan complicado dedicarse a este arte, ha aprovechado todos los medios para poder colocarse en el artista que es ahora.

“A mí la fotografía es algo que siempre me va a gustar y que me apasiona, es algo que pudo seguir haciendo por mucho tiempo y nunca me va aburrir”, expresó.

OTROS DATOS

El fotógrafo de vocación, estudió negocios y comercio internacional, cuenta con una especialidad en logística, y aunque supo cómo combinar su carrera universitaria con su profesión, le ha dedicado todo su tiempo a la fotografía.

Antonio también ha sido modelo y ha colaborado con su imagen para algunos eventos importantes, y gracias a ello ha logrado tener grandes ofertas de trabajo por agencias nacionales.

Aún cuando Antonio comenzó a hacer fotografía editorial, se ha vuelto en uno de los fotógrafos sociales más conocidos de Culiacán, logrando fusionar lo editorial con lo social en cada fotografía, además de contar con su propio estudio.

















