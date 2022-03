Llega FMack con nueva música

El joven haitiano se lanza por el camino de la música y lo hace presentando su primer sencillo titulado “Desde que te vi”.

FMack inicia su carrera en México pues cree que musicalmente algo está pasando, y le apuesta a nuestro país, “yo le tengo mucho amor a México, tengo muchas experiencias de como me ha recibido de bien, me hizo sentir como un hijo más, me siento como en mi casa me siento bienvenido, y toda esa experiencia se la quiero compartir al mundo quiero mostrarle lo que México me ha hecho como persona”, aseguró en entrevista vía telefónica para El Sol de Sinaloa. Gossip Lanza "Forever" en colaboración con F-MACK

Explicó que la música siempre le ha gustado desde niño, “Creo que irme por el camino de la música es una llamada, no es una elección, desde chico me gusta la música y siento que es un camino que me ha elegido a mí, siempre lo he sabido”.

FMack considera que su primer sencillo “Desde que te vi” es su acta de nacimiento, ya que es una canción la cual será la llave que va a abrir la puerta de su carrera, e iniciar ese viaje que siempre le ha gustado, y lo define como un renacimiento.

“Ahora estoy renacido aquí en México con este nuevo concepto nuevo idioma nuevo mercado, entonces desde que vi eso es para mí un renacimiento”, detalló.

“Yo quiero ser el cantante haitiano mexicano, que haga lo que les gusta en México y mezclarlo con todo lo que yo traigo para tener un sonido que me relacione con México y que cualquier lugar que yo quiera ir digan es FMack de México”, agregó.

Destacó que, aunque con este sencillo arranca su carrera musical, no tendrá nada que ver con lo que seguirá ofreciendo, afirmando que sus siguientes temas serán realmente con el concepto de FMack, con el estilo de corridos tumbados.

Fue precisamente con lo que concluyó adelantando que se encuentra trabajando con nuevos temas en los que mostrará su talento y toda la mezcla de música, ritmo y baile con la que busca cautivar a todo el público.

Recientemente, el cantante haitiano realizó una colaboración con el Dj y productor Manlo, con el sencillo “Forever”, una canción que tiene una combinación muy interesante de géneros y con un mensaje bastante profundo, relacionado con disfrutar la vida, donde cada una de las experiencias que llevamos son eternas.

“Ahora estoy renacido aquí en México con este nuevo concepto”

FMack

