Latitud 22 está de estreno

No hay duda de que la música traspasa fronteras, une criterios, gustos y hasta corazones, quién no se ha identificado con algún tema musical, como es el caso de esta canción que presenta el Grupo Latitud 22 titulado “Con cuántas se me olvida”, del compositor César Valdivia, una melodía de desamor.

A cuatro años de haberse formado este proyecto musical, unen su talento músicos de Baja California Sur y Sinaloa, dando lo mejor de cada uno de ellos al público que siempre los apoya y los sigue a través de sus redes sociales.

Este ensamble musical lo conforman Kevin Rivera, armonía y primera voz; Isaac Arípez, bajo y segunda voz y Rafael Quintero, requinto, quienes están abriendo espacio en el gusto del público en diferentes escenarios de la República Mexicana.

Latitud 22, es uno de los grupos que se entrega en cada presentación que tienen y buscan la manera de ser ellos mismos, no les gustan las comparaciones y sienten que son originales en todo, por ello, buscan un lugar privilegiado dentro del género Regional Mexicano.

Kevin Rivera, primera voz, compositor del grupo, pero que cada uno en cada letra deposita su granito de arena y siempre que está escribiendo algo lo mejoran y tienen participación importante, de hecho, en estos músicos existe hermandad, un respeto y compañerismo, porque están seguros de que solo unidos van a poder salir adelante en esta carrera.

Los tres músicos coinciden que la palabra “trascender” se la han tatuado en el alma, para dejar huella en este medio, porque la competencia para ellos no representa nada, solo que les motiva para hacer mejor su trabajo y así lograr cada uno una de sus metas.

Latitud 22, en su momento hizo colaboración de tres temas con una banda sinaloense, La Misma Escuela, pero también ha tenido presentaciones en fiestas privadas, donde la gente ya los ubica, ahora ellos buscan la oportunidad en eventos masivos de la capital sinaloense y otras ciudades para presentar su propuesta musical.

Adelantaron que vienen nuevos temas, “vienen algunos cóvers como El collar de Guamúchil, pero un poquito más renovado y al estilo de Latitud 22; El caballero, Te presento a mi amante, El Agüitado, canciones que en su momento fueron ya éxitos, pero nosotros queremos rescatar esa música y presentarlo con nueva frescura”, comentó Isaac Arípez.

Para concluir, los tres músicos enfatizaron que su estilo campirano, pero con un toque versátil, que incluye diversos géneros, los ha posicionado en el gusto del público.

