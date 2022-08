Thalía recrea a la costeñita “Marimar” usando el vestido original

'Marimar' es una telenovela de 1994 que marcó a la televisión mexicana, resultando ser uno de los programas más emblemáticos de nuestro país.

Con su talento y chispa, Thalía atrapó el encanto de miles de televidentes quienes pudieron verla como ‘Marimar’ en una gran historia de amor y venganza al lado de artistas como Eduardo Capetillo y Chantal Andere.

Pues hace unas horas la cantante de '¿A quién le importa?' y 'No me acuerdo', Thalía llenó de corazones su cuenta de Tiktok al mostrar no solamente el vestido original de su personaje, sino también recrear, después de 28 años, una de las escenas más reconocidas del programa.

“Lo que yo sentí en el momento en el cual me empecé a caracterizar una vez más, pero más de 20 años después, me hizo llorar de alegría y recordar una avalancha de momentos inolvidables” comentó en su cuenta de instagram.

Por otra parte, en su plataforma de Tiktok compartió el icónico vestido caracterizado por su estilo deshilachado y sus parches, así como un tutorial de peinado para su personaje, video que ya cuenta con 5.9 millones de vistas y casi 19,000 comentarios.

Para finalizar, fue a la playa para entregarnos una escena llena de detalles como la pose, el cabello, la vestimenta y el mar de fondo provocando muchos comentarios llenos de amor, emoción y nostalgia por parte del público.

Para saber:

La canción de Marimar es un hit en tiktok, puesto que miles de creadores comparten videos utilizando la canción para gastar bromas que incluso la misma Thalía comparte en redes sociales.