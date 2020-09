Lanzan “Soy el Inge” canción con historia de superación

Culiacán, Sin.- La Banda Selectiva de Ángel Romero “El Tachache”, actualmente promocional su tema “Soy el Inge”, una melodía en la que vuelve hacer fusión con el grupo norteño Ahijados del Rancho.

Después de unas semanas del lanzamiento del tema “Soy el Inge” el cual es autoría del Ing. Tortoledo y Ángel Romero, alcanzó la posición #1 en popular y general del chat Hot Song de Monitor Latino, a lo que comentó en entrevista vía telefónica el vocalista Ángel Romero, “a la gente le está gustando mucho y que bueno porque es para ellos y para ellos seguimos trabajando con todas las ganas”.

Detalló que la letra del tema es muy positiva, “no es un narco corrido, es una historia de un amigo nuestro, muy buena persona que salió adelante estudiante y trabajando desde niño, es una historia ejemplar para que los muchachos adopten el personaje”.

El vídeo fue filmado en diversas locaciones de Culiacán y sus alrededores. Foto: Cortesía │ Gruindag

El vocalista explicó que es eso precisamente lo que buscan con su música, “nos estamos dedicando a crear historias que guíen a la juventud más que nada, para que tomen el ejemplo y que aprendan cosas buenas no lo contrario”.

LA PANDEMIA

Sobre la pandemia comentó que a pesar de que se pusieron en pausa muchas de sus actividades, la agrupación no dejo de trabajar, “nosotros seguimos trabajando y le echamos muchas ganas para seguir adelante y nuestra disquera no nos deja dela mano, ahorita estamos al 100 haciendo canciones, y la verdad hablarte del tema de la pandemia se me hace muy difícil ya que nos ha pegado muy duro pues me ha llevado más de quince amigos y conocidos míos”.

Para concluir, Ángel Romero, hizo una invitación a todo público para que asistan mañana 12 de septiembre a la Gran noche mexicana, la que será una cena – convivio, en donde además de su Banda Selectiva, estarán como artistas invitados, Ernesto Solano, Ahijados del Rancho, Karén Báez, Brandon Báez y Los Danieles, quienes estarán interpretando sus éxitos, esto será en carretera Culiacán El Dorado Su, 10994, San Rafael de Costa Rica, a partir de las 19:00 horas.

“SOY EL INGE”, se desprende del álbum “Con un vaso de agua” de Banda Selectiva de Ángel Romero “El Tacuache”, canción en la que mezclan el sonido de la banda con las guitarras de la agrupación Ahijados del Rancho.

El vídeo fue filmado en diversas locaciones de Culiacán y sus alrededores, entre estas un elegante restaurant, campos y ranchos de la ciudad; además de utilizar una avioneta para darle totalmente realismo a la historia, y se puede ver en los canales de televisión y Youtube.

