“Para Qué Me Las Diste” lo nuevo de Banda Los Recoditos y Grupo Codiciado

Culiacán, Sin.- La banda sinaloense Los Recoditos se encuentra de estreno con el sencillo llamado “Para qué me las diste” en colaboración de Grupo Codiciado.

Para dar los detalles este nuevo sencillo Samuel Sarmiento, Rafael González y Eduardo Loaiza, integrantes de Los Recoditos, así como Erick Aragón de Grupo Codiciado ofrecieron una rueda de prensa para medios vía zoom, en donde destacaron que esta es la segunda ocasión que trabajan junto estas dos agrupaciones, mencionando que fue un reto para ellos, pero que se siente muy contentos a pues aseguran son cosas muy buenas y muy productivas tanto para Codiciados como para Recoditos.

El tema “Para Qué Me Las Diste” es un tema que habla desamor, engaño e infidelidad, pero lo polémico, es que este nuevo tema viene acompañado de un interesante videoclip el cual está protagonizado por Eduardo Loaiza, integrante de Los Recoditos y Erick Aragón, vocalista de Grupo Codiciado, y es un video que no deja nada a la imaginación, completamente diferente a lo que nos ha presentado Recoditos anteriormente.

La estrella del vídeo es el vocalista Eduardo Loaiza, pues luce desnudo y quien en entrevista aseguró que para realizar este vídeo no se preparó mucho, “fue más bien un poco espontaneo, si se hicieron muchísimas tomas, unas se seleccionaron otras no pero al final salió muy bien”.

“En esta ocasión se tomó la decisión de que fuera yo el que grabara este vídeo, y si fue un poco de trabajo pero fue una decisión muy acertada fue complicado desnudarme y más frente a una persona que nunca había visto, pero gracias a Dios ella también me dio la confianza porque es una persona súper profesional, es una muchacha que se dedica a la actuación, buscamos a una persona con mucha ética profesional“, comentó el cantante.

Compartió además que habrá un vídeo de detrás de cámaras en donde ahí si se verá sin censura y en el que se podrá ver muchísimo más pero dijeron eso se va a poder ver hasta que la canción llegue a un millón de reproducciones.









ERICK ARAGÓN

“Para qué me las distes”, es un tema de la autoría de Erick Aragón, a lo que dijo “bueno este habla de la infidelidad y creo que es un tema que a muchos les ha pasado tanto como a hombres como a mujeres de repente te entra la calentura y ya no tienes control, yo he escuchado canciones no tan directas con el tema escondiendo parejas, pero no queda claro y aquí si lo hicimos de una manera muy explícita; y creo que todo salió muy bien, yo la verdad no me hubiera animado hacer el desnudo pero a Lalo le salió muy bien, y todo quedo muy bien todos los factores, todos los contrastes fueron fundamentales para dar a entender el mensaje”.

LA PANDEMIA

Sobre el tema de la pandemia la cual viene afectar muchísimo el trabajo de los artistas en este caso de las dos agrupaciones, aseguraron que al inicio si fue difícil pero que siguen trabajando demasiado, “esta pandemia viene a afectador a todos pero bueno seguimos trabajando en las redes sociales, seguir innovando, con temas, videos y pues nos hemos mantenido muy vigentes, al principio si fue difícil porque estamos acostumbrados a tener un ritmo de trabajo muy fuerte, trabajando demasiado andar de arriba abajo, en aviones, aeropuertos, entonces fue complicado, pero ya después como que te vas asentando, como que te vas acoplando y pues ahora estamos disfrutando al máximo a nuestras familias, tratamos de verle la buena cara a todo esto y bueno tratar de encomendarnos a Dios, reflexionar también en lo bueno y en lo malo, tratar de ser mejores personas y ser mejores, prepararnos con todas las pilas y todo el ánimo para ser mejores tanto arriba como abajo del escenario” dijo Samuel.

Para culminar la agrupación Recoditos adelantó que viene un disco nuevo del cual ya tienen algunas canciones y esperan esté listo a finales del año.

“Para Qué Me Las Diste” viene acompañado de un interesante videoclip que no deja nada a la imaginación, el cual ya se puede disfrutar a través del canal oficial de YouTube de Banda Los Recoditos





