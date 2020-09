El Chapo de Sinaloa desde su rancho en México

Culiacán, Sin.- El famoso cantante El Chapo de Sinaloa dará un concierto íntimo virtual, acompañado de sus caballos bailadores desde su rancho en México para el mundo entero, este próximo sábado 5 de septiembre, en el que interpretará todas sus canciones que han trascendido fronteras y se han convertido en éxitos internacionales.

“Voy a cantar con banda, mariachi, norteño y con seis de mis caballos”, dijo el cantante en rueda de prensa por zoom.

Explicó que está viviendo una gran cantidad de emociones, “son emociones encontradas positivas porque finalmente tenemos esta oportunidad desde la comodidad del entorno de mi rancho y poder hacer concierto para todo el mundo y a la vez la incertidumbre de no saber cómo va a responder la gente mi público”

Así como también que se estará concentrando en este show en el que le estará cantando a seis cámaras de televisión “cámaras que estaré mirando y las que quiero pensar que le estoy cantando a cientos o miles de personas que están desde sus hogares en cualquier parte del mundo”.

También destacó que será un momento muy distinto, “será un concierto totalmente diferente porque no voy a tener la euforia, los gritos de las fans o los fans en vivo, pero yo voy a poner todas las ganas a lo que siempre he hecho y ese día será una experiencia maravillosa que voy a vivir si Dios quiere, estoy positivo y hemos hecho el trabajo para que la gente se entere”.

Además dijo que previo al inicio del concierto virtual estará coordinados para tener interacción con el público “media hora antes voy a poder estar leyendo lo mensajes de la gente que se van ingresando contestando y saludando a la gente que va a estar chateando conmigo”.

Destacó que adquirir los accesos a este concierto online único desde la intimidad de su rancho en Guadalaja es muy fácil pues las entradas están a la venta por www.vivalivetv.com, desde donde a su vez se podrá ver el show de aproximadamente 2 horas de duración. Para los más fanáticos, también está disponible el ticket VIP, el cual es el acceso virtual exclusivo a la previa del evento junto al Chapo de Sinaloa.

COMO ARTISTA

Al preguntarle cómo se sentía con su carrera esto fue lo que respondió, “estoy satisfecho, estoy muy contento, con mi vida personal, con lo que he logrado como artista, uno de mis sueños era que mi música se escuchara en todos los países o en muchos países de nuestra musca regional mexicana, pero sigo teniendo muchos sueños por realizar y me dejo fluir a hacia ellos, yo siempre he sido un soñador y yo creo que terminare mi vida soñando me encana enamorarme, más de las mujeres, me gustan los reto fuertes”.

MÁS SOBRE EL CHAPO

El Chapo de Sinaloa lleva más de 30 años de trayectoria y 25 producciones discográficas como cantante y compositor. Su álbum Tú, yo y la luna (2004), acaparó la atención del público tanto en México como Estados Unidos, convirtiéndose en Disco de Platino. Con Te Va a Gustar ganó el premio Grammy por Mejor Álbum de Banda en 2007, que le valió también los primeros puestos en los charts de Billboard.

Fue el ganador del Premio Lo Nuestro de 2008 en la categoría Mejor Canción con “La noche perfecta” y se llevó el Premio Billboard de la Música Latina 2008 como Mejor Tema del Año y Solista Masculino con su éxito “A ti sí puedo decirte”, su canción ”Le hace falta un beso” (2014) fue reversionada por numerosos artistas reconocidos en varios géneros como merengue, salsa, cumbia, bachata, norteño, urbano entre otros, su último álbum llamado 15 Éxitos (2019) reúne sus más grandes hits, que sin dudas sonarán el próximo 5 de septiembre en este concierto increíble desde su rancho.

No voy a tener esa euforia del público presente, pero yo voy a poner todas las ganas a lo que siempre he hecho y ese día será una experiencia maravillosa que voy a vivir si Dos quiere El Chapo de Sinaloa, Cantante





El Chapo de Sinaloa no solo prepara un recorrido por sus más grandes hits, sino que además estará acompañado por una banda de viento, mariachi, un grupo de música norteña y 6 caballos bailadores

















