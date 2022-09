Lalo Araujo lanza su primer EP “Durmiendo con la Luna”

Originario de Hermosillo, Sonora, pero con mucho talento por delante, Lalo Araujo dejó atrás su paso por algunas agrupaciones sinaloenses, para enfocarse en su nuevo proyecto como solista, presentando su EP “Durmiendo con la Luna”, un cover del grupo Elefante, que suena ahora a ritmo de sierreño.

La fusión de música que ha venido haciendo Lalo, quien es mejor conocido en el mundo de la artisteada como “Pewe”, dejó atrás ese apodo, para desarrollar con todo su carrera, que desde hace tiempo ha venido proyectando y ahora bajo el sello de Fonovisa, espera llegar al estrellato.

“Tengo más de 20 años en la música, soy compositor, pero ahora decidimos hacer este proyecto de solista, para enfocarme solamente en mis canciones y este EP que sacamos, viene con varios covers y dos canciones inéditas de mi autoría”, compartió Araujo.

Lalo, se inclinó por este material con guitarras y tuba, basado en sus gustos musicales, ya que vienen tema como “Tú, yo y nuestro amor”, del señor Juan Gabriel, que fue grabado en los años 80´s, y otras canciones, como “El Licenciado”, “Bella por dentro y por fuera”, “Un velero llamado libertad”, y compasiones originales, como “Ya te chingaste” y “CJ”.

“Esto es solo una probadita de lo que se viene más adelante, quiero dejar mi sello, así como lo hice en mis anteriores agrupaciones, La Alterada, La Guasaveña y La Única del Rancho, que es donde la gente más me identifica y espero que sea de su agradado”.

Como compositor, Lalo Araujo, se ha enfocado más en los corridos, siendo su sello particular, pero ya ha puesto algunas de sus letras con agrupaciones como Banda Los Recoditos, quienes le grabaron “Me tocó perder” y su paisano Carín León, con el tema “Estos tragos van por ti”.

Abierto a cualquier género musical

El mismo Lalo Araujo comenta que la barrera que existía en la música se rompió y eso le ha ayudado hacer otras cosas, como incursionar en otros géneros, tal como rap, corridos tumbados, reggaetón y por su puesto el regional

“Como compositor y cantante me ha tocado hacer de todo, sé que mi voz la ubican por la banda, pero ya me he animado a hacer un poco de rap, cuando estaba con el grupo Línea Activada, pero ahora como solista quiero hacer de todo, mariachi, corridos, baladas, pop, ya la barrera de la música se rompió”, comentó entusiasmado.

El sonorense quiere llegar a ser como sus ídolos en la música, entre los que destacan, Julión Álvarez, y Edén Muñoz, alguien con el que se visualiza y espera ser como él en un futuro en el tema de composición.

No para de producir

Lalo, tiene en puerta una colaboración con la Banda Renovación de Culiacán, Sinaloa, para grabar el tema “Ya te chingaste”, el cual saldría a la luz a finales del mes de octubre, además de una producción en el 2023 de corte norteño, uniéndose a toda la nueva camada sonorense, que está en el gusto el público, como Carín León, Alfredo Olivas, Luis R Conriquez, entre otros.