Llega Concordia a La Voz Kids con Miguel Paredes

Fue a la edad de los tres años cuando el pequeño sinaloense, Miguel Paredes, inicio con su inquietud por el canto, inspirado por su abuelita quien al escucharla cantar el seguía sus pasos, sin saber que desarrollaría así un gran talento artístico y sería un niño con una gran voz con la llegaría muy alto a su corta edad, pues ahora es uno de los concursantes en el reality show La Voz Kids 2022.

Originario de Concordia, Sinaloa, Miguel Paredes, comenzó acercarse a la música a los 8 años, pues a esa edad el inició a preparase con clases de piano, de baile Hip Hop, siempre de la mano y de la asesoría de su padre, Miguel Paredes.

“Yo soy nacido en Mazatlán, pero vivo en Concordia, tengo dos hermanos, Santiago y Kamila, somos trillizos, vamos en primero de secundaria, y mi papá siempre nos ha apoyado en todo y nos llevado a nuestras clases, mi hermano toca batería y guitarra, Kamila el Ukelele, y yo el piano, pero a mí me gusta cantar y también voy a clases de canto”, compartió en entrevista para El Sol de Sinaloa, con mucha simpatía el talentoso Miguelito como también lo llaman.

Miguel Paredes es originario de Concordia. Foto. Cortesía | Miguel Paredes

Miguel platicó que una gran oportunidad que tuvo fue cuando tenía 8 años, el cantante del regional mexicano El Mimoso quien también es de Concordia y en su niñes cantaba en la plazuela de este pueblo, hizo una presentación en el mismo lugar ahora ya como artista famoso, y durante su show invito a un niño del publico a que interpretará un tema para de esta manera recordar sus tiempos de niñes, fue entonces que subió Miguel e interpretó el tema “Adiós Amor”, con el que conquistó el corazón de los presentes.

La voz kids

Miguel ahora a sus 12 años de edad es uno de los concursantes de la nueva temporada de La Voz Kids 2022 un reality el cual busca descubrir a los jóvenes talentos de México, teniendo como coaches a Paty Cantú, Joss Favela, María León y Mau y Ricky, al platicarnos de esta nueva gran experiencia que tiene el pequeño Miguelito, recordó que fue su papá quien le pregunto que si quería estar en La Voz Kids a lo que el de inmediato respondió “Si”.

“Mi papa envió un video en el que estoy cantante “Tu falta de querer” de Mon Laferte, les gusto y fue así como me empezaron a llamar para hacer varios castings, los pasaba y los pasabas, hasta que me llego la espectacular hoja con la que me dieron la sorpresa y la que decía, ´felicidades tu voz ha sido seleccionada para estar en las audiciones de La Voz Kids”, fue algo muy padre”.

Agregó, “fue un momento de tanta emoción que me puse hacer los pasos prohibidos, a mover el bote y a perriar y pues bien emocionado, todos muy contentos, toda mi familia me abrazaba y me gritaba Miguelito, Miguelito”.

Ya en el momento de las audiciones, Miguel Paredes con el tema “Invéntame”, logró girar la silla de Joss Favela y Mau y Rick, eligiendo como coaches a Mau y Ricky, asegurando que el ya llevaba en su cabeza si lo elegían con que coaches se iría y muy seguro confirmó que hizo una muy buena elección.

Durante la platica Miguel aseguró que practicará mucho, se seguirá preparando para salir coronado como el ganador de este reality y confesó, “mi estrategia para ganar este reto será que transmitiré lo que canto, que eso se me da muy fácil es mi talento, cantar con sentimiento te voy a decir mi truco, es exclusivo a nadie se lo he dicho, al momento de estar interpretando la canción si es triste pienso en algo que me ponga así, cierro lo ojos y todo, es cuando me pongo en ese momento y si es alegre pienso en algo divertido y trato de trasmitirlo bien contento, bien alegre y bailando”.

Su sentir

Al preguntarle sobre que significa para el estar en La Voz Kids respondió, “me siento muy contento porque somos pocos los que tenemos la oportunidad de estar ahí, me siento muy bien porque a parte ya me conocen en muchas partes, me felicitan mucho y eso me hace sentir muy bien”.

El talento del pequeño sinaloense Miguel Paredes logró girar las sillas de dos coaches en el reality show infantil 2022. Foto: Cortesía | Miguel Paredes

Por último, le preguntamos a la estrellita en donde se veía en unos años más y contestó, “yo me veo cantando en el Auditorio Nacional, en el que hasta gente parada hay porque no alcanzaron las sillas”, y para concluir invito a todos a ver este próximo lunes 23 de mayo La voz Kids por Azteca UNO a las 7:30 pm pues tendrá una de sus primeras batallas.

La Voz Kids sale los días lunes y martes, a las 7:30 p.m. por Azteca UNO.

Más sobre Miguel

Miguel asegura que el canta todo tipo de género musical, y dice su tema favorito para cantar es “Tu falta de querer”.

La primera canción que canto frente a un público fue en su escuela primaria en donde interpretó el tema “Buenos días señor sol”, de Juan Gabriel.

“Voy a cantar bien chilo, le voy a poner muchas ganas y voy a dar todo por Sinaloa”, Miguel Paredes

Redes Sociales

Instagram, TikTok y Twitter: @soymigueparedes

Facebook y YouTube: migueparedes