Artista Transmedia: Gera Moreno, músico gracias al Facebook

Culiacán, Sin.- Para Gera Moreno, las redes sociales, han sido la herramienta que lo han ayudado a impulsar su carrera musical y gracias a ello, su talento ha podido llegar a distintas partes del mundo.

Oriundo de Culiacán, Sinaloa y egresado de la carrera del Técnico Instructor en Música, Gerardo Moreno, es uno de los artistas que forman parte de la escena musical en la capital sinaloense, quién además ha dado a conocer su música en distintos festivales de la localidad y en algunos países del mundo gracias al alcance que ha llegado a tener en sus redes sociales.

“Yo cuando empecé, nadie me conocía aquí, y me abrí una página en Facebook y empecé a subir videos ahí y ya me hablaron del callejón del Artista para que tocara ahí, pero fue por mis redes pues que me escucharon y pues yo dije que sí y le dije a mis compañeros de la escuela que me ayudaran y arme mi grupito con ellos”, dijo Gera Moreno en una entrevista con El Sol de Sinaloa.

Poco a poco, Gerardo Moreno, ha ido abriéndose camino a través de internet para poder mostrar su talento en cada rincón que se pueda, pues desde su debut, ha tenido gran respuesta del público.

El inicio

Desde el año 2015, Gerardo Moreno, se ha formado parte de la escena musical sinaloense, sin embargo, ha sido desde muy joven que este músico, había tenido atracción por ser un compositor de canciones, pero fue hasta que entró a la carrera de música que se tomó enserio sus habilidades cómo cantautor.

“A mí siempre me gustó escribir, pero nunca me lo tome enserio, hasta que ya entre a la escuela y le empecé a mostrar mis composiciones a mis compañeros y me animaron y ya fue cuando me tome enserio yo mi carrera y ya compuse mi primera canción que se llama, “Lo que mueven mis pies” y de hecho esa canción la grabe en Studiosum y mis compañeros de la escuela la grabaron conmigo”, recordó Gera.

Gerardo Moreno es el primer músico en su familia y aunque lleva menos de 10 años cómo músico independiente, su carrera poco ha dado frutos.

“Cuando yo nací, mi papá fue el que dijo que yo iba a ser músico, en mi familia no hay músicos y yo a los 11 años que aprendí batería porque yo soy baterista, me gustó y a los 19 años entre a estudiar música y me anime hacer mi fanpage”.

El trabajo de Morena ha salido a la luz gracias a las plataformas sociales. Foto: Cortesía | Gera Moreno

Las redes sociales

Si bien las redes sociales son el principal medio para comunicarse hoy en día, para este técnico en música, han sido pieza clave desde que se consagró cómo músico independiente, pues ha sido gracias a ellas que ha logrado sonar en España y Argentina, gracias a su talento y a sus redes sociales, lo que le ha dado un gran número de reproducciones en la plataforma musical de Spotify.

“Yo abrí mi página en Facebook desde que empecé a tocar y ya después me hice el Instagram, en YouTube empecé a subir mis videos y comencé a usar TIKTOK y con eso me di cuenta de que la gente me empezó a escuchar en otros lados y ya en las estadísticas de Spotify, me decían que en España y Argentina tenía quienes escuchaban mi música”, mencionó.

De hecho, este cantautor inició subiendo su música en el año 2019 y sus cuentas en las redes lo han ayudado a crecer en el número de reproducciones de la plataforma musical antes mencionada.

Este año pinta para que este músico continúe su carrera que despunta. Foto: Cortesía | Gera Moreno

Y en dicha plataforma, es la canción de “Somos Infinitos”, la que hasta el momento es la más reproducida en su perfil y por la que más mensajes recibe por parte del público.

Colaboraciones

Ha colaborado con distintos músicos y bandas de la escena culichi, pues ha tocado junto a Pistache, con quienes tuvo la oportunidad de tocar la canción “Me perdería”.

A inicios de este año también interpretó junto a Fernanda Cuén y Andrés Huesca el tema “No es de Locos” y lanzó con Cueto el tema de “Reina”.

Para saber

Gerardo Moreno ya se encuentra trabajando en su próximo álbum, el cual se estima pueda salir a la luz pública en el mes de noviembre de este 2022 y se estará presentando en un evento organizado por Echo, el próximo 08 de mayo en Culiacán.