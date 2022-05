La fuerte declaración de Amber Heard en el juicio contra Jhonny Depp

Violencia domestica y hasta abuso sexual, fueron parte de las declaraciones que Heard hizo este miércoles al subirse al estrado en el juicio que está llevando en contra de su exesposo, protagonista de "Piratas del Caribe", Jhonny Depp.

La actriz expresó que se le dificultaba recordar la situación que vivió durante su relación con el "Joven Manos de Tijera".

También puedes leer: Ni a Amber Heard le perdonan los memes en el juicio contra Johnny Depp

"Lucho por encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto, es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo" comentó.

Todo mal desde un principio

Amber se subió al estrado este miércoles, siendo la tercera semana del juicio. En sus primeras declaraciones, comento la dificultad que tenía para revivir todo lo que vivió junto a su ex pareja, a partir de que se formara la relación durante las promociones de "Diario de un seductor" en 2011.

Gossip Doctor Strange ya fue prohibido en algunos países

Así mismo, comentó que la relación se empezó a tornar negativa en 2012, debido a que Depp, supuestamente, abusaba de sustancias, lo cual resulto en un periodo de abuso de parte del actor hacia su exesposa.

"Johnny con speed es muy diferente del Johnny con opiáceos; Johnny con opiáceos es muy diferente al de con Adderall y a Johnny con cocaína. Tenía que aprender a prestar atención a las diferentes versiones de él" explicó Heard.

Por otra parte, comento que Jhonny "Hacía comentarios sobre prostituirme, pero lo hacía en el contexto de mi actuación".

El primer golpe

Durante sus declaraciones, la actriz comento el primer capítulo de supuesto abuso físico que Depp cometió contra ella. "Estaba sentado en el sofá, estábamos teniendo una conversión normal, no había peleas, no había nada. Él estaba bebiendo y no me di cuenta en ese momento, pero creo que estaba usando cocaína, tenía un frasco de cocaína" narró.

De igual modo, explico que ella le cuestiono respecto al significado de un tatuaje que el actor tiene en el brazo, a lo que él le contesto que decía "Wino" (posiblemente una regencia Winona Ryder, exesposa del actor). Heard se rio después de escuchar la respuesta y Deep la abofeteo en la cara. "No sabía lo que estaba pasando. Solo lo miré" dijó.

Amber relató que su exesposo le propicio un segundo golpe que la hizo perder, el equilibró, cayendo al suelo.

Posterior a la supuesta agresión, dijo que recibió llamadas y mensajes de texto de parte del actor pidiendo disculpas.

Agresión sexual

Heard narro que también había tenido episodios de violencia sexual ejercida por Jhonny hacia ella, esto durante un viaje a Hicksville, California, en donde una mujer se recostó en el hombro de la actriz, lo cual desencadeno en la indignación del actor.

Póstumo a esto, fueron a discutir al tráiler donde se alojaban y Depp comenzó a buscar unas drogas y toco a la actriz.

"Arrancó mi ropa interior y luego procedió a hacer una búsqueda en la cavidad", explicó.