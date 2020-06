Kinky sigue consitendo a sus fans con su estilo

En más de dos décadas de trayectoria hay algo que Kinky no ha perdido: La terquedad por hacer música que mezcle diferentes estilos sin importar los movimientos de la industria. En sus últimos lanzamientos, el grupo ha hecho canciones que convergen sonidos como el urbano, el funk, disco o el electrónico pues consideran que probar con ritmos distintos ha sido clave en su carrera.

“De repente sacamos tracks donde predomina mucho la música que podemos comparar con la energía que había en el primer o segundo disco. Pero ahora creo que seguimos con esa necedad de querer experimentar”, dice Carlos Chairez, guitarrista de la banda regiomontana.

El músico admite que hay ocasiones donde “nos topamos con la disquera o con la distribuidora diciéndonos ‘oye, esa canción está muy rara, ¿no? No es para radio o no es comercial. Y creo que eso habla mucho de que no nada más estamos haciendo los sencillos para ver cuánta lana hace, qué va a pasar en la radio o qué tiene más reproducciones. La neta sí estamos locos todavía en el aspecto de hacer cosas más bizarras”.

Prueba de ello es Que retumbe, donde retoman los beats y el ritmo electrónico luego de experimentar con el sonido urbano en Llena de mentiras. Para el grupo, esto es muestra de la diversidad musical que les interesa abordar, por lo que no encuentran problema en que el público llegue a clasificarlos en un solo género.

“La gente piensa mucho en lo que está pasando a corto plazo, ven que está algo más urbano y la reacción de los fans normalmente es que ya estamos haciendo esto en su totalidad. Pero finalmente no, es un trabajo extenso y nosotros por eso necesitamos sacar algo que represente lo que hacemos”, explica el guitarrista.

Este tema, que ya se encuentra en plataformas digitales, será parte de la presentación que Kinky realizará hoy como parte del festival en línea Conecta, donde comparten cartel con Molotov, María Daniela y su Sonido Láser, La Gusana Ciega y Gepe.

Esta es apenas una de las primeras experiencias que los creadores de Hasta quemarnos y Mexican radio realizan tocando en línea. “Es algo muy surreal. Pero lo interesante es que cuando te preparas se siente una responsabilidad similar a la de tocar en vivo, porque obviamente sabes en el fondo que te van a ver, que (lo que haces) va para un público que no conoces y que puede ser para 100 personas o un millón”.

En este show, el grupo dará una pequeña muestra de lo que habría sido el espectáculo que preparaban para su siguiente gira que fue detenida por la emergencia sanitaria del Covid-19. “Ahora estamos conceptualizando cómo llevarlo a cabo en línea. En este festival haremos algo diferente, tratando de poder hacer las cosas a nuestra manera, mientras se puede”, agrega Carlos Chairez.