Globos de oro 2023: ¿Quiénes son los nominados y dónde se podrán ver?

Los Globos de Oro, considerada como una de las ceremonias más importantes del mundo cinematográfico, se llevarán a cabo hoy 10 de enero para premiar los films y series más destacadas del 2022.

A continuación te dejamos todos los detalles para que seas testigo de esta premiación:

Además de reconocer a los mejores del cine, también hay nominaciones a diferentes categorías dedicadas a la televisión. Los Globos de Oro se llevarán a cabo en Beverly Hilton, un hotel ubicado en una de las mejores avenidas de Beverly Hills, siendo esta la entrega de premios número 80 desde la creación de esta ceremonia.

¿Dónde ver la entrega de premios?

Este año regresa la premiación a la pantalla chica, luego de haber salido del aire el año pasado, debido a una polémica por falta de diversidad, así como otras situaciones en contra de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

La premiación podrá disfrutarse a través de la cadena NBC a las 5:00 pm, por quienes se encuentren en Estados Unidos, mientras que en latinoamérica será transmitido por TNT a las 7:00 pm.

Hasta el momento se confirmó que el presentador de este magno evento será Jerrod Carmichael será el conductor y host principal de los Globos de Oro 2023.

¿Quiénes son los nominados a la premiación?

El público mantiene una gran expectativa en cuanto a quiénes serán los ganadores de estos premios, mientras que algunos de los nominados a las diferentes categorías son los siguientes:

Mejor Película de Drama

Avatar: The Way of Water (Walt Disney Studios Motion Pictures), Elvis (Warner Bros), The Fabelmans (Universal Pictures), Tár (Focus Features), Top Gun: Maverick (Paramount Pictures).

Mejor Actriz en Película de Drama

Cate Blanchett - Tár, Olivia Colman - Empire of light, Viola Davis - The woman king, Ana de armas - Blonde y Michelle Williams - The Fabelmans

Mejor Actor en Película de Drama

Austin Butler - Elvis, Brendan Fraser - The Whale, Hugh Jackman - The Son, Bill Nighy - Living, Jeremy Pope - The Inspection.